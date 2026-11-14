L’esercito di attivisti, il software economico. Ma il terrore è globale

Fine luglio, 36 gradi, il Minnesota boccheggia. Un attacco informatico blocca 30 impianti idrici e i sistemi di controllo per gestire a distanza le torri dell’acqua e le pompe. I federali riconducono il blitz a gruppi di hacker affiliati all’Iran.Due mesi prima. L’agenzia di cybersecurity Vecert, in Florida, pubblica un alert sull’esistenza di un programma in grado di compromettere «da remoto» gli impianti.Un «giochetto» da ragazzi. Ebbene, quel «giochetto», in base a fonti del Giornale, sarebbe lo stesso utilizzato non solo in Minnesota ma anche per il blocco dei frigoriferi, prima in Usa, poi in Francia e in Italia. In versione più aggiornata, più affinata e ancora più pungente nello sfruttare le vulnerabilità aziendali. Questo non significa che la regia del sabotaggio sia iraniana. O meglio, non solo iraniana.Il software, venduto a poco prezzo da un gruppo di hacker nato nel 2025 e specializzato in minacce informatiche, viene pubblicizzato per mesi su Telegram, il link per scaricarlo rimbalza nelle community di mezzo mondo, in arabo e in cirillico, e in Europa. Ed è un «kit di scansione» a prova di ragazzini. «Scandaglia un intervallo di IP, trova i dispositivi affacciati su Internet e li classifica per protocollo e funzione — ci spiega un hacker etico - Non buca niente, trova l’assenza di sicurezza e costruisce una mappa di ciò che è esposto e attaccabile».Questa ipotesi porta a formulare due scenari. Uno: i blitz sono largamente replicabili da gruppi di hacker (probabilmente giovani) «mediamente preparati» che, da soli, riuscirebbero a mettere a segno solo qualche attacco in Ddos o poco più. Due: non necessariamente dietro agli attacchi ci sono bandiere e «mandanti statali». Anzi, quelle potrebbero essere una sorta di alibi per sviare chi indaga.Poiché il kit è facilmente accessibile e non costa molto, ognuno lo utilizza per lo scopo che crede: chi per sabotaggi a fini di lucro, chi per azioni di disturbo. Il link al software viene «copiato e incollato» a profusione anche nelle community su dark web attive durante le manifestazioni contro il caro vita, sia in Francia sia in Italia. Come se la «regia unica» di cui parlano anche i servizi segreti europei non sia in mano a uno solo gruppo di hacker filo governativo (i NoName057 russi sono i principali indiziati) ma sia gestita da un immenso collettivo di hacktivisti diffuso in tutta Europa. I NoName, che hanno rivendicato l’attacco ai frigoriferi italiani (ammesso che siano davvero loro ad averlo fatto) avrebbero comunque una parte importante. «Ragazzi, se avete bisogno di aiuto e consulenza chiedete pure» avevano più volte scritto nella chat mentre le piazze di Milano e Parigi venivano messe a ferro e fuoco.«Siamo solo all’inizio» avevano annunciato un mese fa.Per il resto, una delle ipotesi investigative è che si sia creata una rete che fa leva sulla facilità dei programmi informatici e sulla replicabilità e l’emulazione delle azioni. Dalla rete potrebbero essere arrivate - con modalità ben diversa rispetto agli attacchi cyber - anche le mail di minaccia agli aeroporti e alle scuole italiane. Anche «appoggiarsi» a un indirizzo mail di Taiwan o delle filippine è una mossa che può fare un hacker mediamente preparato: gli indirizzi compromessi si comprano su dark web e non costano quasi nulla. L’attenzione allora si sposta sul nostro sistema di sicurezza: non è più il tempo in cui ci possiamo permettere leggerezze.