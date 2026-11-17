Gli islamisti puntano a Roma. «Hamas è emanazione diretta dei Fratelli Musulmani, e il suo orizzonte finale non si esaurisce affatto con la distruzione di Israele: il vero bersaglio, sullo sfondo, è Roma e l’intera civiltà occidentale».

Ospite negli studi di «Quarta Repubblica», la trasmissione condotta da Nicola Porro su Retequattro, Mosab Hassan Yousef ha squarciato il velo di ipocrisia sull’organizzazione terroristica fondata da suo padre, lanciando un allarme diretto all’Italia e all’Europa. «Negli incontri di Hamas, nella moschea, nella preghiera del venerdì - ha detto - Roma veniva citata spesso come obiettivo finale; Quindi, siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma». «Il loro obiettivo è il Califfato islamico».

Primogenito dello sceicco Hassan Yusuf, Yousef è conosciuto come il «Principe Verde» per il suo passato da informatore di punta dei servizi segreti israeliani e oggi vive in California ma continua a tuonare contro la minaccia islamista. Accuse ribadite nella Capitale, dove si è mosso scortato da una task force d’élite nata dalla stretta collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e i servizi israeliani. Yousef ha smascherato gli affari dei vertici dell’organizzazione, definendola «una spietata holding del terrore da centinaia di milioni di euro depositati su conti esteri, guidata da una casta di intoccabili che specula cinicamente sul dolore della propria gente senza provare il minimo scrupolo per il destino dei palestinesi». «Hamas è il braccio armato della Fratellanza Musulmana con un’agenda globale di conquista. L’Occidente e l’Italia devono svegliarsi: per loro Roma rappresenta il cuore simbolico dell’Europa da sottomettere, e usano la nostra democrazia e le nostre piazze per infiltrarsi e destabilizzarci dall’interno».

E gli islamisti di solito vedono la sinistra «come un insieme di utili idioti». «Per natura gli islamisti opprimerebbero la sinistra, ma trovano un nemico comune e si uniscono» ha osservato in tv.

Cresciuto in Cisgiordania in una famiglia di fondamentalisti e capace di recitare l’intero Corano a memoria, Yousef ha vissuto una profonda metamorfosi. A 18 anni, era stato arrestato con l’accusa di possesso illegale di armi e rinchiuso nel carcere di Megiddo, dove venne avvicinato dallo Shin Bet: l’orrore per le brutali torture inflitte dai vertici di Hamas ai propri prigionieri lo spinse a voltare le spalle alla sua stessa famiglia per diventare una risorsa fondamentale per Tel Aviv, in un percorso interiore culminato nella conversione. «Più che il cristianesimo è la consapevolezza di Cristo» spiega a «Quarta Repubblica». «L’islam moderato non esiste - aggiunge - l’islam è un sistema totalitario, non separa lo Stato dalla moschea». Esplicito il paragone tra l’islamismo e il nazismo.

E sul 7 ottobre il giudizio è netto: «Non è stato un atto di resistenza, ma un massacro barbaro pianificato per trascinare la regione nell’abisso e sabotare la pace». «Hamas ha colpito i civili in modo indiscriminato». «Prima il gruppo era irrilevante, il mondo ha premiato la violenza e li ha riconosciuti». Quel giorno però «nessuno diceva Free palestine! Gridavano Allah Akbar!».