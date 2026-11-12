L’imam di Segrate? È schedato come terrorista

L’Egitto mette al bando una parte della rete europea riconducibile alla Fratellanza Musulmana e tra i 36 individui inseriti nelle liste del terrorismo compare uno dei nomi più influenti dell’islamismo italiano. È Ali Abdel Latif Abu Shwaima, storico imam della moschea di Segrate, alle porte di Milano, tra i fondatori dell’Ucoii (Unione delle comunità islamiche italiane) e protagonista, per decenni, della costruzione delle principali associazioni musulmane nel nostro Paese. Il suo nome compare al numero 30 dell’elenco pubblicato dalle autorità egiziane. È uno degli uomini che hanno contribuito a organizzare l’islam italiano, partecipando alla nascita di organismi nazionali e internazionali e mantenendo rapporti con ambienti storicamente associati alla Fratellanza Musulmana. La decisione è stata adottata dalla seconda sezione penale del tribunale del Cairo: il provvedimento dispone l’inserimento per cinque anni di 36 persone e 35 organizzazioni nelle liste antiterrorismo nazionali. Un intervento che colpisce associazioni, centri culturali, organismi religiosi e istituzioni formative operanti in diversi Paesi europei, dalla Francia alla Germania, fino all’Italia. Le autorità egiziane considerano queste strutture parte di un sistema organizzativo riconducibile alla Fratellanza, movimento dichiarato terroristico dal Cairo nel 2013, dopo la destituzione dell’allora presidente Mohamed Morsi.

Abu Shwaima, nato ad Amman, in Giordania, da una famiglia di origine palestinese, fu tra i protagonisti della nascita dell’Unione degli studenti musulmani in Italia, una delle prime strutture associative che contribuirono all’organizzazione delle comunità islamiche sul territorio nazionale. Poi partecipò alla fondazione del Centro islamico di Milano e Lombardia e alla realizzazione della moschea di Segrate, destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento dell’islam lombardo. Come Il Giornale è in grado di svelare in esclusiva, Abu Shwaima non è legato solo all’Ucoii, ma anche alla rete degli uomini ritenuti a capo della cupola di Hamas in Italia. Diverse le occasioni che lo vedono al fianco dello sceicco Riyad Albustanji, in carcere dal 27 dicembre nell’ambto dell’inchiesta «Domino» sul finanziamento al terrorismo. Lo stesso Albustanji che, come testimoniano le diverse locandine, ha negli anni tenuto i suoi «sermoni incendiari» proprio in quel di Segrate. Sceso in piazza per chiedere la liberazione di Mohammad Hannoun (l’uomo a capo della presunta cellula terroristica in Italia), Abu Shwaima si mostrava al contempo vicino a Yassine Lafram. Quest’ultimo è stato presidente dell’Ucoii fino allo scorso anno, nonché frontman della Flotilla e volto istituzionale di un islam che oramai tutto sembra fuorché moderato.

La sua attività si è sviluppata anche all’interno della rete europea, in diverse strutture presenti nell’elenco delle 35 organizzazioni vicine alla Fratellanza secondo gli egiziani. In che modo verrà recepito dai nostri investigatori questo elemento? La sua rete è imponente, estremamente radicata anche oltre il terrorio lombardo, e non è da escludere che la procura di Genova, guidata da Nicola Piacente, possa guardare con curiosità la decisione del paese nordafricano. Ad analizzare il quadro è il noto esperto di terrorismo Giovanni Giacalone, secondo cui «l’Egitto è molto attento alla situazione islamista italiana fin dai tempi di Mubarak quando sul nostro territorio e, in particolare, nel milanese, transitavano e soggiornavano soggetti legati all’organizzazione terrorista Gamaa al-Islamiyya (il cui leader spirituale era lo sceicco cieco Omar Abdel Rahman, coinvolto nell’attentato alle Twin Towers del 1993 e morto in un penitenziario americano nel 2017). Altro filone sul quale le autorità egiziane sono vigili è il movimento transnazionale della Fratellanza, classificata come terrorista sia in Egitto che in altri Paesi mediorientali. Al Cairo sono ben consapevoli dell’importanza che ricopre l’Italia (in particolare Lombardia e Piemonte ma non solo) per l’attività di islamisti e Fratellanza. Non si può escludere che in futuro possano esserci ulteriori designazioni».