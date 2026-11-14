Ma la Russia alza (ancora) l’asticella: “Nessuno li ha invitati”

«Siamo più grandi della Russia, sia dal punto di vista militare che da quello economico. L’Unione Europea nella questione Ucraina deve farsi crescere palle più grosse». Non usa mezzi termini il premier lettone Andris Kulbergs e spiega chiaramente i problemi dell’Europa al tavolo per la pace in Ucraina. Nessun mediatore unico, ad eccezione dell’autonominata Kaja Kallas, vista però come fumo negli occhi da Mosca (Come peraltro chiunque rappresenti l’Europa). E allora al tavolo per Bruxelles siederanno la presidente ella Commissione Ursula von der Leyen, il presidente dell’Europarlamento Costa più rappresentanti dell’E5, ovvero Italia, Francia, Germania, Regno Unito, e Polonia. Una tentativo di prova forza, proprio mentre la Russia continua a respingere ogni compromesso e, anzi, punta a estromettere l’Europa da ogni trattativa.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov la prende larga, dicendo che gli europei potrebbero essere coinvolti nei negoziati sull’Ucraina «quando vedremo che hanno l’intenzione sincera di contribuire al processo di pace», ricalcando la narrazione di Mosca per cui è l’Europa cattiva a non volere il dialogo. I due soliti sguaiati, Maria Zakharova e Dmitri Medvedev, vanno oltre. «Questo argomento non è stato discusso durante i colloqui tra Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca, ha detto Zakharova mentre l’ex presidente è ancora più duro: «Nessuno ha invitato l’Europa al tavolo e nessuno vuole la Kallas. Non perché non sia una buona negoziatrice ma perché è stupida». «I russi non mi vogliono, non vogliono nessuno di forte dall’altra parte perché vogliono imporre le loro richieste, come hanno sempre fatto», ha replicato l’Alta rappresentante per la politica estera europea. «Il mandato per rappresentare l’Unione in materia di politica estera e sicurezza è stato definito nel giugno 2024», sottolinea Kallas auto-candidandosi. «Bene il team negoziale», sottolinea invece Ursula. «Alla prossima riunione, l’Europa sarà nel team negoziale. Avranno voce in capitolo. È importante per noi perché la guerra è in Europa», conferma il leader ucraino Zelensky.

Una presenza sgradita a Mosca per diverse ragioni. Su tutte perché il fantomatico piano «Per una nuova architettura di sicurezza europea» paventato da Mosca punta a isolare totalmente l’Europa dalle decisione. E sarebbero stati invece i negoziatori Usa, almeno su questo tema, a mettersi di traverso. Putin non cambia posizione da anni e non vuole meno di tutto. Al punto che secondo indiscrezioni ad Abu Dhabi la Russia, oltre alle solite rivendicazione anche sui territori non conquistati sul campo, avrebbe addirittura chiesto il ritiro della Finlandia dalla Nato, oltre all’assenza di basi Nato negli Stati baltici e alla trasformazione della Moldavia in una federazione di fatto fantoccio. Mano libera e niente opposizione è il volere della Russia. Ecco perché l’Europa non può e non deve ridursi a comparsa.