Mail, riunioni e file: dietro la paralisi il “dominio” Outlook

È bastato che una parte dei server di Microsoft smettesse di funzionare per mandare in tilt ospedali, uffici e servizi pubblici di 74 Paesi. Il blackout informatico iniziato giovedì e proseguito per buona parte della giornata di ieri ha messo a nudo la principale vulnerabilità della digitalizzazione: la dipendenza dai servizi di un oligopolio di colossi della tecnologia. Secondo Synergy Research, società di analisi di mercato specializzata nella tecnologia, Amazon controlla il 26% del mercato mondiale delle infrastrutture cloud, Microsoft il 19% e Google il 16%. Insieme il 61%.

Questo quanto accaduto col blocco di Microsoft 365, la piattaforma utilizzata ogni giorno da milioni di lavoratori per inviare email, scrivere documenti, organizzare riunioni e conservare dati aziendali. Una parte dei suoi servizi è rimasta fuori uso per ore e secondo Morningstar DBRS gli indennizzi assicurativi legati ai danni del guasto potrebbero raggiungere i 300-500 milioni di dollari. Il conto complessivo rischia però di essere superiore, anche perché non tutte le polizze coprono i guasti informatici e alcune prevedono un periodo minimo di interruzione dei servizi prima che possa scattare il risarcimento.

La portata del blackout la raccontano i numeri del colosso di Redmond. Microsoft ha chiuso l’esercizio terminato a giugno 2026 con un fatturato di 331,8 miliardi di dollari, in crescita del 18%. Di questi, quasi 102 miliardi provengono dai prodotti e servizi di Microsoft 365 destinati alle imprese. Una piattaforma che conta oltre 450 milioni di abbonamenti commerciali a pagamento.

Quando parliamo di Microsoft parliamo di Windows, il sistema operativo installato su milioni di computer in tutto il mondo. Ma parliamo anche di Word, Excel, Outlook per la posta elettronica e Teams per organizzare riunioni a distanza. OneDrive e SharePoint permettono invece di conservare e condividere documenti su server esterni, senza doverli archiviare esclusivamente sui propri computer. E poi c’è Copilot, l’assistente di intelligenza artificiale che riassume testi, analizza documenti, prepara presentazioni e cerca informazioni negli archivi aziendali.

Il danno è stato amplificato anche dalla fitta rete di interdipendenze che lega i colossi della tecnologia. Lo dimostrano i problemi riscontrati persino da OpenAI e Anthropic, i cui assistenti di intelligenza artificiale possono collegarsi ai servizi Microsoft per leggere e organizzare email, gestire calendari e consultare documenti aziendali.

Ma le conseguenze del blackout sono andate ben oltre gli uffici, arrivando anche negli ospedali. Il King’s College Hospital e l’University College London Hospitals hanno avuto problemi nell’invio e nella ricezione delle email, nonostante siano riusciti a garantire tutte le prestazioni e ci sono stati disservizi nelle farmacie e nelle forze dell’ordine. La compagnia Philippine Airlines ha avuto difficoltà nell’invio dei biglietti elettronici e delle comunicazioni ai passeggeri, mentre a Taiwan una società finanziaria è tornata a utilizzare il fax per confermare alcune operazioni. Il guasto ha raggiunto anche Euronext, il gruppo che gestisce le Borse di Parigi, Bruxelles, Lisbona, Amsterdam, Oslo, Atene e Milano, costretto a chiedere alle società quotate di utilizzare il telefono per le comunicazioni urgenti. Non solo, alcuni operatori finanziari hanno rilevato una riduzione dei volumi di scambio sui mercati proprio a causa del blackout.