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Politica internazionale

Mail, riunioni e file: dietro la paralisi il “dominio” Outlook

La piattaforma conta almeno 450 milioni di abbonati. Ecco perché il guasto si è esteso a macchia d’olio

Chiara Ricciolini
epaselect epa13375897 A device shows the Microsoft logo as the Teams software displays an error message on a laptop, in London, Britain, 13 November 2026. US multinational technology company Microsoft has been working to fix a global outage affecting some of its services, such as Teams, Outlook, and its artificial intelligence software, Copilot. The services are experiencing 'connectivity problems' caused by 'elevated load' on their infrastructure. The outage's effects are being felt in at least 74 countries across the world, with schools and the National Health Service affected in the UK. EPA/NEIL HALL
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È bastato che una parte dei server di Microsoft smettesse di funzionare per mandare in tilt ospedali, uffici e servizi pubblici di 74 Paesi. Il blackout informatico iniziato giovedì e proseguito per buona parte della giornata di ieri ha messo a nudo la principale vulnerabilità della digitalizzazione: la dipendenza dai servizi di un oligopolio di colossi della tecnologia. Secondo Synergy Research, società di analisi di mercato specializzata nella tecnologia, Amazon controlla il 26% del mercato mondiale delle infrastrutture cloud, Microsoft il 19% e Google il 16%. Insieme il 61%.

Questo quanto accaduto col blocco di Microsoft 365, la piattaforma utilizzata ogni giorno da milioni di lavoratori per inviare email, scrivere documenti, organizzare riunioni e conservare dati aziendali. Una parte dei suoi servizi è rimasta fuori uso per ore e secondo Morningstar DBRS gli indennizzi assicurativi legati ai danni del guasto potrebbero raggiungere i 300-500 milioni di dollari. Il conto complessivo rischia però di essere superiore, anche perché non tutte le polizze coprono i guasti informatici e alcune prevedono un periodo minimo di interruzione dei servizi prima che possa scattare il risarcimento.

La portata del blackout la raccontano i numeri del colosso di Redmond. Microsoft ha chiuso l’esercizio terminato a giugno 2026 con un fatturato di 331,8 miliardi di dollari, in crescita del 18%. Di questi, quasi 102 miliardi provengono dai prodotti e servizi di Microsoft 365 destinati alle imprese. Una piattaforma che conta oltre 450 milioni di abbonamenti commerciali a pagamento.

Quando parliamo di Microsoft parliamo di Windows, il sistema operativo installato su milioni di computer in tutto il mondo. Ma parliamo anche di Word, Excel, Outlook per la posta elettronica e Teams per organizzare riunioni a distanza. OneDrive e SharePoint permettono invece di conservare e condividere documenti su server esterni, senza doverli archiviare esclusivamente sui propri computer. E poi c’è Copilot, l’assistente di intelligenza artificiale che riassume testi, analizza documenti, prepara presentazioni e cerca informazioni negli archivi aziendali.

Il danno è stato amplificato anche dalla fitta rete di interdipendenze che lega i colossi della tecnologia. Lo dimostrano i problemi riscontrati persino da OpenAI e Anthropic, i cui assistenti di intelligenza artificiale possono collegarsi ai servizi Microsoft per leggere e organizzare email, gestire calendari e consultare documenti aziendali.

Ma le conseguenze del blackout sono andate ben oltre gli uffici, arrivando anche negli ospedali. Il King’s College Hospital e l’University College London Hospitals hanno avuto problemi nell’invio e nella ricezione delle email, nonostante siano riusciti a garantire tutte le prestazioni e ci sono stati disservizi nelle farmacie e nelle forze dell’ordine. La compagnia Philippine Airlines ha avuto difficoltà nell’invio dei biglietti elettronici e delle comunicazioni ai passeggeri, mentre a Taiwan una società finanziaria è tornata a utilizzare il fax per confermare alcune operazioni. Il guasto ha raggiunto anche Euronext, il gruppo che gestisce le Borse di Parigi, Bruxelles, Lisbona, Amsterdam, Oslo, Atene e Milano, costretto a chiedere alle società quotate di utilizzare il telefono per le comunicazioni urgenti. Non solo, alcuni operatori finanziari hanno rilevato una riduzione dei volumi di scambio sui mercati proprio a causa del blackout.

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