Meloni: “Abbiamo riportato l’Italia al posto che merita”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato un videomessaggio in occasione dell’evento di apertura della campagna elettorale di Vox, partito guidato da Santiago Abascal, che si è tenuto a Madrid. L’evento si è tenuto nei giorni in cui la premier si trova a Dublino, per il vertice del Consiglio europeo informale, quindi anche se avesse voluto non è potuta volare in Spagna ma non ha comunque fatto mancare il suo appoggio ad Abascal.

“Abbiamo riportato l’Italia nel posto che merita in Europa, in Occidente e nel mondo”, ha detto la premier, sottolineando che negli ultimi quattro anni In Italia “abbiamo visto crescere l’occupazione di 1.300.000 posti di lavoro, la stragrande maggioranza dei quali stabili”. Il dato sull’occupazione è uno dei “fatti” che la premier, nel videomessaggio, mette “a confronto” con le “previsioni” di chi quattro anni fa, quando “ci preparavamo ad assumere la responsabilità di governare l’Italia”, pronosticava “scenari catastrofici”. Meloni ha ricordato che all’epoca “si parlava di isolamento internazionale, di instabilità economica, di rischi per le istituzioni democratiche. Oggi possiamo confrontare quelle previsioni con i fatti” e ha evidenziato che “abbiamo messo fine allo spreco di denaro pubblico destinato ad alimentare reti clientelari a fini elettorali e abbiamo protetto i risparmi degli italiani nonostante le tempeste che si sono scatenate intorno a noi”.

Quindi, ha voluto ricordare che con Abascal “abbiamo condiviso molte battaglie per un’Europa capace di rispettare le identità delle nostre nazioni e di mettere al centro la libertà, la sicurezza, l’identità, la famiglia e il lavoro” e ha voluto ribadire che “Italia e Spagna sono due grandi nazioni europee, unite da una storia e da un’amicizia che vanno ben oltre le affinità politiche e i governi del momento. Come presidente del Consiglio italiano, naturalmente, continuerò a collaborare nel miglior modo possibile con il governo spagnolo, chiunque sia chiamato a guidarlo”. E salutando il candidato di Vox ha voluto sottolineare che “oggi è un giorno importante per te e per la tua comunità politica. Conosci la stima e l’affetto che nutro per te, sono certa che continuerai a difendere le tue idee con la passione e la determinazione di sempre, e mi piacerebbe molto poter collaborare con te a un altro livello”.