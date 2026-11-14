Microsoft down in tutto il mondo. “Problema tecnico, no attacco hacker”

Oltre venti ore di down hanno bloccato mail, riunioni Teams e comunicazioni in tutto il mondo, con pesanti disagi per milioni di persone, per università, ambulatori, farmacie, scuole, in America, Asia, e alcune zone d’Europa. È il più grave incidente di sempre per il colosso Microsoft. Non è un attacco cyber, chiarisce il gigante tech, ma in queste ore i cyber criminali potrebbero sfruttare il momento di confusione per mettere a segno truffe informatiche.

«Siamo profondamente dispiaciuti per i disservizi che questo incidente ha causato ai nostri clienti e partner - è la nota di ieri, dopo una giornata di caos - Siamo consapevoli della fiducia che ripongono nei nostri servizi e prendiamo questa responsabilità estremamente sul serio. Stiamo registrando un ripristino diffuso e una progressiva stabilizzazione dei nostri servizi». Le ripercussioni più pesanti hanno riguardato i comparti essenziali di alcuni Paesi, tra cui il Regno Unito, che maggiormente dipendono da Microsoft in quanto fornitore unico della pubblica amministrazione. I problemi sono iniziati giovedì intorno alle 19 ora italiana, quando da 74 Stati sono arrivate a pioggia segnalazioni di malfunzionamento. Sono andati offline Exchange, il sistema di posta elettronica e dei calendari alla base di Outlook. A cascata anche Teams e strumenti di intelligenza artificiale come Copilot. In alcune aree il servizio ieri mattina era tornato in parte a funzionare, ma i server si sono poi bloccati di nuovo: «Una parte dell’infrastruttura è soggetta a un carico elevato in diverse regioni. È probabile che ciò stia contribuendo agli errori di connettività» spiegava Microsoft nella prima di una serie di comunicazioni per rassicurare sul progressivo ripristino, comunque avvenuto a singhiozzo e a macchia di leopardo, con diverse ricadute in down dei sistemi. Nell’allarme generale di questi giorni sulle minacce cyber, il vicepresidente esecutivo, Charles Lamanna, ha subito escluso un attacco informatico: «Non vi è alcuna indicazione che sia il risultato di un’attività dolosa».

Ieri il colosso americano, quando l’emergenza era in fase di superamento, ha tirato le somme: «Si è trattato di un problema tecnico, causato da un precedente potenziamento della capacità di rete, che si è manifestato in seguito a una recente modifica della rete». Il bilancio è più grave, come detto, per alcuni Paesi maggiormente dipendenti dal fornitore americano. I disagi più pesanti nel Regno Unito, con un «grave impatto» sulle ambulanze e sulle strutture del servizio sanitario pubblico. Anche in Belgio, nelle università, nei comuni e nelle scuole. In Olanda nel sistema giudiziario. In Colorado gli sceriffi hanno avuto problemi a incassare i pagamenti online delle cauzioni dei detenuti. In Italia pochi disagi nel pubblico, qualche intoppo al Comune di Napoli, mentre Regione Lombardia ha fatto sapere che non ci sono state conseguenze sugli ospedali, ma solo disservizi nella posta.

Attenzione massima però alle truffe informatiche, perché il down globale è un’occasione per i cyber criminali: sono già partiti messaggi che potrebbero compromettere gli account. Basta una mail che offre una soluzione al malfunzionamento, con un link allegato, o di qualcuno che si spaccia per l’assistenza Microsoft per cadere nella trappola del furto dei dati personali.