Massie sfida Trump: è un repubblicano a chiedere l’impeachment di Hegseth. Rubio: “Ingiusto”

Pete Hegseth potrebbe essere il primo esponente dell’amministrazione Trump a pagare le conseguenze della resa dei conti dem-Gop dopo le midterm.

Il deputato repubblicano Thomas Massie, nonostante le obiezioni della leadership repubblicana alla Camera, ha formalizzato alla Camera una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa. La votazione dovrebbe svolgersi entro mercoledì.

Hegseth ha immediatamente reagito, annunciando per domani una conferenza stampa, la prima in oltre 180 giorni. “Se volete criticare ciò che abbiamo fatto in Epic Fury, Rough Rider o l’arresto di Nicolás Maduro, state criticando le truppe e ciò che hanno realizzato, che è storico”, ha tuonato. Tra i primi repubblicani a commentare il segretario di stato Marco Rubio: “La procedura di impeachment contro Hegseth è ingiusta, è un grande professionista”, ha detto a margine del G7 di Parigi.

Il procedimento, come è facile intuire, trova immediata sponda nella controparte democratica. Il deputato Hakeem Jeffries, leader dei Democratici alla Camera, ha dichiarato domenica di essere “decisamente favorevole” all’impeachment del Segretario. “Il cosiddetto segretario alla Difesa ha abusato del suo potere, minato la nostra sicurezza nazionale e orchestrato questa guerra di scelta sconsiderata e costosa contro l’Iran, che ha fatto lievitare i costi per il popolo americano e reso il Paese meno sicuro”, ha dichiarato Jeffries. “Pete Hegseth deve andarsene”.

Anche tra i repubblicani cominciano a emergere segnali di insofferenza nei confronti del capo del Pentagono. Don Bacon ha riconosciuto che Hegseth ha commesso gravi errori, senza tuttavia impegnarsi a votare per l’impeachment, mentre French Hill ha chiesto di valutare la fondatezza giuridica delle accuse.

Ma diamo un’occhiata ai numeri. Le possibilità che l’impeachment venga approvato sono concrete. Alla Camera, infatti, è sufficiente la maggioranza semplice e basterebbero tre deputati repubblicani disposti a votare insieme ai democratici per approvare la risoluzione, che contiene otto capi d’accusa.

Fra questi, l’aver avviato senza l’autorizzazione del Congresso una guerra contro l’Iran e l’aver causato la morte di centinaia di civili nel corso di attacchi contro presunti trafficanti di droga nei Caraibi. Hegseth è anche accusato di ritorsione nei confronti del senatore democratico Mark Kelly e di sequestro di persona dell’ex leader venezuelano Nicolás Maduro.

Molto più difficile appare invece la strada della destituzione: la Costituzione richiede il voto favorevole dei due terzi dei senatori presenti, pari a 67 voti qualora partecipassero tutti e cento, una soglia che richiederebbe un sostegno repubblicano assai più ampio. Anche l’insediamento del nuovo Congresso, il 3 gennaio prossimo, con una maggioranza democratica in entrambe le Camere, non eliminerebbe questo ostacolo.

Dal Pentagono, intanto, è scattata la difesa corporativa. Il portavoce, Sean Parnell, ha dichiarato in un comunicato che Hegseth “non si tirerà indietro né si lascerà scoraggiare dai politici che cercano di ottenere vantaggi di parte o di avviare indagini fasulle laddove non vi siano illeciti”.