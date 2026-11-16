Nasce il minculpop islamico

Prima si annuncia un organismo che dovrà monitorare come i giornali raccontano l’islam. Poi, quando si organizza un convegno proprio sull’informazione e sull’islamofobia, ai giornalisti non viene consentito l’accesso. È la contraddizione che emerge dall’iniziativa promossa dall’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii), che il 14 novembre ha presentato a Milano il nuovo Centro nazionale per il contrasto all’islamofobia (Cnci). Un cortocircuito da attenzionare, soprattutto perché tra le attività annunciate dal nuovo organismo figura proprio il monitoraggio della rappresentazione dell’islam e dei musulmani sui mezzi di comunicazione. Giornali, televisioni, radio e social network diventano materia di osservazione. La stampa è chiamata a essere esaminata, ma non necessariamente messa nelle condizioni di partecipare al confronto.

Il Cnci nasce con l’obiettivo dichiarato di raccogliere segnalazioni di episodi di islamofobia, documentare discriminazioni, promuovere ricerche e sensibilizzare l’opinione pubblica. Il Rapporto Numero Zero, presentato nel corso dell’iniziativa, rappresenta il primo strumento di questo percorso. Il presidente dell’Ucoii, Yassine Baradai, nel suo discorso di apertura ha richiamato il tema della responsabilità delle parole: «All’informazione non chiediamo indulgenza: chiediamo precisione, contesto, verifica». Salvo poi «ostracizzare» i giornalisti. Obiettivi che pongono però alcune domande: chi stabilisce che una notizia sia islamofoba? Quali criteri vengono utilizzati per distinguere un contenuto discriminatorio da una critica legittima? Come vengono verificate le segnalazioni? Perché una religione, come qualsiasi sistema di idee, può essere oggetto di analisi e discussione. Criticare l’islam non significa automaticamente discriminare i musulmani, così come raccontare fenomeni di integralismo non significa criminalizzare un’intera comunità. Il punto riguarda il metodo e il ruolo che il nuovo Centro intende assumere nel dibattito pubblico. Il monitoraggio dei media presuppone criteri chiari, indicatori verificabili e una distinzione precisa tra cronaca, commento, critica politica e contenuti discriminatori. Senza queste coordinate, il rischio è che valutazioni e segnalazioni finiscano per sovrapporre fenomeni molto diversi.

Resta da capire quale sarà la destinazione delle denunce raccolte, chi avrà il compito di valutarle e se saranno rese pubbliche le modalità di verifica. Sono aspetti centrali per comprendere la portata dell’iniziativa, che nasce da un’organizzazione privata ma ambisce a intervenire su un tema di rilevanza nazionale. La questione si intreccia con il rapporto tra associazionismo religioso, informazione e spazio pubblico. Se l’intenzione è analizzare il modo in cui i media rappresentano l’islam, il confronto con il mondo giornalistico diventa un passaggio decisivo. Tanto più quando si promuove un appuntamento dedicato proprio alla responsabilità dell’informazione. Il Cnci si presenta con un programma che va oltre la raccolta delle segnalazioni di discriminazione. Resta da vedere con quali strumenti e quale grado di trasparenza intenderà operare. Perché il confine tra contrasto all’islamofobia e valutazione della libertà di critica è il nodo centrale di un progetto che ha scelto di occuparsi anche di stampa.