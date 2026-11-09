Teddy Riner, dal tatami all’Eliseo: il gigante del judo sfida la politica francese

La campagna elettorale francese per il 2027 sembra essere entrata nel vivo. E non solo per via dei disordini che animano la Francia dal 17 ottobre, ma anche per via della candidatura dell’outsider Teddy Riner, leggenda vivente del judo francese, che ha deciso di puntare all’Eliseo.

A 37 anni, il campione originario della Guadalupa ha annunciato la propria discesa in campo, irrompendo in una competizione politica dominata dalla crescita delle forze radicali e dalla difficoltà dei partiti tradizionali di individuare un candidato capace di riunire il Paese.

Cinque medaglie d’oro olimpiche, undici titoli mondiali, Riner ha annunciato oggi la sua candidatura attraverso un video pubblicato sui social network e un’intervista esclusiva concessa a Le Parisien. Il campione rifiuta di definirsi di destra o di sinistra e sostiene che i francesi non debbano rassegnarsi a scegliere tra due poli contrapposti.

Classe 1989, nato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, territorio francese d’oltremare nei Caraibi, Riner è cresciuto a Parigi, dove ha cominciato a praticare sport fin da bambino. Il suo palmarès comprende cinque ori olimpici, tre individuali e due a squadre miste, conquistati tra Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024. A questi si aggiungono undici titoli mondiali. Proprio i Giochi di Parigi, durante i quali è diventato uno dei simboli dell’orgoglio sportivo nazionale, avrebbero rappresentato il punto di svolta della sua riflessione politica.

Estraneo agli schieramenti tradizionali, si dichiara intenzionato a ricostruire un sentimento di appartenenza nazionale che ritiene compromesso dalle tensioni sociali e dalla polarizzazione politica. Il suo slogan, “La France qu’on veut” (la Francia che vogliamo), sintetizza l’ambizione di trasformare il prestigio conquistato nello sport in una proposta politica.

Il suo messaggio si rivolge soprattutto a quanti non si riconoscono più nelle formazioni tradizionali. Ma la scelta di non collocarsi in uno schieramento preciso rappresenta anche una delle maggiori incognite della candidatura. Secondo un sondaggio Harris Interactive per M6 e RTL, Marine Le Pen raccoglierebbe tra il 34 e il 36% delle intenzioni di voto nelle ipotesi considerate, mentre Jean-Luc Mélenchon si attesterebbe tra il 18 e il 19%. Più indietro Édouard Philippe, tra l’11 e il 14%, e Raphaël Glucksmann, tra l’11 e il 13%.

Nell’intervista a Le Parisien, il judoka ha raccontato di essere rimasto colpito dalla capacità delle Olimpiadi unire milioni di francesi attorno alla bandiera, oltre ogni divisione. Riner entrerà in una competizione in cui l’uscita di scena apre una competizione nella quale il centro politico appare indebolito, mentre il Rassemblement National e la sinistra radicale cercano di capitalizzare il malcontento sociale.