Tre certezze per restare razionali

Di che cosa possiamo essere sicuri, oggi? Di niente. La vita è precaria, vivere è incerto. I nostri nonni lo sapevano perché avevano patito la fame e le bombe. Noi ci eravamo convinti che il progresso ci avesse firmato una polizza: premio pagato, rischio zero. Era carta straccia. C’è la guerra, certo, alla quale ci siamo abituati come a un rumore di fondo, il che è già una sconfitta. Ma non c’è solo la guerra. La settimana scorsa chiedevo coraggio. Non ritiro una virgola, ma il coraggio da solo è una virtù da bersaglieri: bellissima e spesso inutile. Oggi chiedo razionalità. E la razionalità dice tre cose.

Uno. Le macchine

Venerdì l’America è rimasta a terra. Tutti gli aerei fermi per quattro ore, migliaia di voli saltati, passeggeri accampati da New York a Los Angeles. Un attentato? No. Un guasto. Si è rotto il sistema con cui i centri di controllo si parlano. Il Paese che vuole andare su Marte non riusciva a decollare da Chicago. Un filo rotto ha fermato un continente.

Negli stessi giorni è caduto Jensen Huang, fondatore e capo di Nvidia, l’azienda che fabbrica i cervelli dell’intelligenza artificiale. Abbattuto da un algoritmo? Macché. Da una signora. Ha confessato una relazione con una donna che a Washington sospettano essere una spia di Pechino, e si è dovuto dimettere.

Niente di nuovo. Paride portò via Elena a Menelao e Troia finì in cenere. Da quella cenere, almeno, scappò Enea e nacque Roma. Da questa vedremo. La lezione è semplice: le macchine le costruiscono gli uomini, dunque si guastano come gli uomini. I greci chiamavano ubris la pretesa di passare il limite. Noi abbiamo preteso di risolvere il problema umano con il progresso. Il problema umano è ancora lì, e si chiama uomo. Nvidia, tra parentesi, si pronuncia «invidia». Chi ha scelto il nome non pensava alle virtù. Non sono un nemico delle macchine. Dico che abbiamo corso più svelti del nostro giudizio.

Due. La Cina

Chi ci guadagna? La Cina. Sempre lei. Va avanti come un treno e non si volta a contare i feriti. Dei danni che la corsa infligge al suo popolo non le importa niente, dell’anidride carbonica meno ancora: tanto il fumo non conosce dogane, e una parte la respiriamo noi. Le serve una cosa sola, arrivare prima. E se è vero quel che sospettano gli americani, per arrivare prima non disdegna i metodi di Troia.

Non dimentichiamolo: la Cina è comunista. Lo è nel partito unico, nella galera per chi dissente, nel conto in cui tiene l’individuo, cioè zero. In Italia ha estimatori illustri e per nulla timidi. Romano Prodi, che ne è consulente e cantore da decenni. Massimo D’Alema, che pure mi sta simpatico, e che a Pechino è di casa. In buona fede? Certo. D’Alema comunista lo è stato, Prodi con i comunisti ha governato: stare con la Cina, per loro, è coerenza. Giuseppe Conte è un caso a parte. La Via della Seta la firmò lui, ma sosterrebbe anche gli eschimesi, se giovassero alla sua causa. Io la Cina la guardo come si guarda un temporale: dalla finestra, e con le imposte robuste.

Tre. La Meloni

Le imposte robuste, in Italia, hanno un nome: Giorgia Meloni. È una fortuna, e lo scrivo sapendo di far venire l’orticaria a parecchi. Altrove cambiano governo come noi cambiamo camicia. Qui c’è qualcuno che regge, parla con i potenti e si fa ascoltare. Il suo consenso non è una bolla: sono voti veri di gente vera. E in un mondo dove non si sa chi comanderà domattina, sapere chi comanda a Roma è già un capitale.

Ma la fortuna, lasciata in un cassetto, ammuffisce. Va trasformata in investimento, e l’investimento ha tre regole. Prima: non chiediamole magie. Non moltiplica i pani e non ferma le guerre altrui. Chi pretende miracoli prepara la delusione. Va accompagnata, non venerata: sostenerla quando decide, dirle la verità quando inciampa. Seconda: il centrodestra la smetta di litigare. Sulla data del voto, sui posti, sulle antipatie. In tempi normali è un vizio. In questi è un lusso che non possiamo permetterci. Terza: si voti presto. Tutti dicono che accadrà fra qualche mese. Bene, non si perda tempo. Un governo solido che aspetta diventa un governo che si logora.

Dall’altra parte ci sono i baluba del campo largo, che non sanno ancora chi li comanda. Lo decideranno a febbraio, ai gazebo, e intanto litigano sull’Ucraina: una vuole mandare le armi, l’altro no. Auguri.

Non prometto il paradiso: non l’ho mai visto e diffido di chi ne vende i biglietti. Dico che quando la terra trema non si lascia la casa per una tenda. Si resta dove i muri tengono. E li si rinforza.