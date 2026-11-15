La Brexit torna a dividere gli inglesi. Dopo 10 anni

Dieci anni dopo, la Brexit non smette di dilaniare il Regno Unito. Per il primo ministro Andy Burnham, «il Paese ha perso più di quanto abbia guadagnato» da quando è uscito dall’Unione europea, perché l’accordo proposto dai Conservatori è stato «più duro e più severo» di quello votato dagli elettori, e i leader Tory hanno «bruciato tutti i ponti» con Bruxelles. Il premier laburista aspetta con impazienza il vertice bilaterale di venerdì tra Ue e Regno Unito, pronto a siglare accordi che - dice lui - potrebbero incrementare il Pil britannico dello 0,4% (circa 17 miliardi di sterline, pari a oltre 20 miliardi di euro) in settori quali l’alimentazione e l’agricoltura, il commercio delle emissioni e un programma di mobilità giovanile. Burnham è convinto che l’intesa, con cui il Regno Unito si adeguerà tra l’altro a centinaia di norme agricole europee, ridurrà i prezzi dei generi alimentari e stimolerà la crescita. Ma i timori di un avvicinamento di Londra a Bruxelles, fino allo scenario di un addio alla Brexit, crescono nel campo conservatore e anche fra i laburisti ancora fermamente contrari al ritorno nell’orbita europea. Tanto che, a dieci anni di distanza dal referendum che lacerò il Paese e si chiuse con l’addio all’Unione, un nuovo gruppo di pressione pro-Brexit è appena nato per opporsi all’eventualità di un cambio di rotta.

A scanso di equivoci, il gruppo si chiama «Stay Out», «restare fuori», è presieduto da Oliver Lewis, ex vice capo negoziatore britannico per la Brexit, ha ricevuto il sostegno di Lord Michael Gove, già presidente della campagna Vote Leave nel 2016, e ha già lanciato il primo allarme. Secondo gli attivisti, la Gran Bretagna dovrebbe pagare 39,3 miliardi di sterline all’anno in contributi se rientrasse nell’Unione Europea, pari a 750 milioni di sterline a settimana. Un calcolo basato sul forte aumento della spesa dell’Ue previsto nel prossimo bilancio europeo dal 2028, sull’addio allo sconto storico che Londra ottenne negli anni Ottanta e che oggi la vedrebbe versare quota piena e infine sul finanziamento dei prestiti contratti da Bruxelles per il fondo di ripresa pandemica. Anche stavolta, inoltre, il grande spauracchio sono l’immigrazione e i soldi che finirebbero fuori dall’isola. In un video diffuso dal gruppo si parla denaro destinato alle «strade in Romania mentre le nostre cadono a pezzi» e a «tasse universitarie più basse per gli studenti dell’Ue mentre i nostri affogano nei debiti». Un déjà vu per gli inglesi. Con il rischio che lo scontro fra pro e anti Brexit torni a farsi feroce come nel 2016.