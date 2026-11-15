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Politica

La Brexit torna a dividere gli inglesi. Dopo 10 anni

Il premier verso un’intesa con l’Ue e fa infuriare i contrari

Gaia Cesare
Burnham toglie l'Iva sulle bollette e purga i fedelissimi di Starmer
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Dieci anni dopo, la Brexit non smette di dilaniare il Regno Unito. Per il primo ministro Andy Burnham, «il Paese ha perso più di quanto abbia guadagnato» da quando è uscito dall’Unione europea, perché l’accordo proposto dai Conservatori è stato «più duro e più severo» di quello votato dagli elettori, e i leader Tory hanno «bruciato tutti i ponti» con Bruxelles. Il premier laburista aspetta con impazienza il vertice bilaterale di venerdì tra Ue e Regno Unito, pronto a siglare accordi che - dice lui - potrebbero incrementare il Pil britannico dello 0,4% (circa 17 miliardi di sterline, pari a oltre 20 miliardi di euro) in settori quali l’alimentazione e l’agricoltura, il commercio delle emissioni e un programma di mobilità giovanile. Burnham è convinto che l’intesa, con cui il Regno Unito si adeguerà tra l’altro a centinaia di norme agricole europee, ridurrà i prezzi dei generi alimentari e stimolerà la crescita. Ma i timori di un avvicinamento di Londra a Bruxelles, fino allo scenario di un addio alla Brexit, crescono nel campo conservatore e anche fra i laburisti ancora fermamente contrari al ritorno nell’orbita europea. Tanto che, a dieci anni di distanza dal referendum che lacerò il Paese e si chiuse con l’addio all’Unione, un nuovo gruppo di pressione pro-Brexit è appena nato per opporsi all’eventualità di un cambio di rotta.

A scanso di equivoci, il gruppo si chiama «Stay Out», «restare fuori», è presieduto da Oliver Lewis, ex vice capo negoziatore britannico per la Brexit, ha ricevuto il sostegno di Lord Michael Gove, già presidente della campagna Vote Leave nel 2016, e ha già lanciato il primo allarme. Secondo gli attivisti, la Gran Bretagna dovrebbe pagare 39,3 miliardi di sterline all’anno in contributi se rientrasse nell’Unione Europea, pari a 750 milioni di sterline a settimana. Un calcolo basato sul forte aumento della spesa dell’Ue previsto nel prossimo bilancio europeo dal 2028, sull’addio allo sconto storico che Londra ottenne negli anni Ottanta e che oggi la vedrebbe versare quota piena e infine sul finanziamento dei prestiti contratti da Bruxelles per il fondo di ripresa pandemica. Anche stavolta, inoltre, il grande spauracchio sono l’immigrazione e i soldi che finirebbero fuori dall’isola. In un video diffuso dal gruppo si parla denaro destinato alle «strade in Romania mentre le nostre cadono a pezzi» e a «tasse universitarie più basse per gli studenti dell’Ue mentre i nostri affogano nei debiti». Un déjà vu per gli inglesi. Con il rischio che lo scontro fra pro e anti Brexit torni a farsi feroce come nel 2016.

Andy BurnhamBrexitRegno Unito