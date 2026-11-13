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Politica

Allarmi bomba, la circolare del Viminale: “Minaccia inattendibile se arriva dallo spam”

È l’indicazione contenuta nella circolare del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, inviata a prefetti e questori, dopo l’ondata di finti allarmi arrivati per mail

Redazione web
Allarme bomba all’istituto comprensivo Statale Teodoro Ciresola , intervengono sul luogo la polizia cinofila Milano - Italia - Cronaca Giovedì, 12 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Bomb alert at the State Comprehensive School Statale Teodoro Ciresola, the dog-friendly police are responding on the scene Milan - Italy - News Thursday, 12 November, 2026 (Photo by Marco Ottico/Lapresse)
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È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari". È l’indicazione contenuta nella circolare del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, inviata a prefetti e questori, dopo l’ondata di finti allarmi arrivati per mail.

Tutto ciò “salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione - anche mediante impianti di videosorveglianza - di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.

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