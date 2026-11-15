La proposta Usa: Donbass ai russi e Kiev nella Nato. Zelensky vacilla

La bomba sganciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky è di quelle in grado di cambiare le sorti del conflitto fino a fermarlo definitivamente. E no, non si tratta di un nuovo ritrovato bellico ma di un’ipotesi che sa di rivoluzione: gli Stati Uniti avrebbero proposto all’Ucraina di cedere territori alla Russia in cambio dell’adesione alla Nato. «Gli americani hanno posto una questione: E se l’Ucraina entrasse nella Nato? L’Ucraina si ritirerebbe dal Donbass?», ha spiegato il presidente ucraino, aggiungendo che se arriveranno conferme, intende sottoporre la questione a una consultazione nel Paese. Una rivoluzione potenziale che solleva numerosi interrogativi, in Ucraina ma soprattutto in Russia, dove proprio adesso emerge che il consiglio di sicurezza del Cremlino avrebbe rimosso il tacito divieto di tentare di assassinare lo stesso Zelensky e la leadership ucraina. Non esattamente un’apertura di credito a ipotesi di pace.

«È la prima volta che viene sollevata una proposta del genere», ha riferito Zelensky, probabilmente anche lui preso alla sprovvista da un’ipotesi che sembrava ormai impraticabile. Tanto che, in caso il tutto venga confermato, dice che chiederà alla società ucraina cosa ne pensa: «Accettiamo o no? Non ho il diritto di prendere una decisione del genere da solo». Secondo gli ultimi sondaggi, la maggioranza degli ucraini si oppone categoricamente alla cessione dell’intero Donbass alla Russia, anche in cambio di garanzie di sicurezza, ma il compromesso potrebbe essere digerito senza un riconoscimento legale delle perdite territoriali e in caso di garanzie solide, come rappresentato appunto dall’ingresso nella Nato, forti della possibile attivazione dell’articolo 5 che prevede l’intervento occidentale in caso di aggressione. E in ogni caso, tale decisione, sarebbe avvallata dalla Russia? Al netto che quanto detto dalle parti del Cremlino vada sempre filtrato e preso con le pinze, in ogni dichiarazione la sola ipotesi che l’Ucraina aderisse alla Nato veniva presa da Mosca come un affronto inaccettabile. Anzi, la stessa guerra di invasione sarebbe stata a più riprese «giustificata» da un fantomatico accerchiamento dell’Alleanza, come se non fossero i Paesi sovrani a chiedere in autonomia l’eventuale adesione. Tanto che secondo quanto filtra dopo il vertice trilaterale di Abu Dhabi, addirittura Mosca avrebbe richiesto che Finlandia e Svezia escano dalla Nato, nell’ambito di un disegno che la Russia sta definendo nell’ultimo periodo «un nuovo assetto della sicurezza europea». Che altro non è se non un ritorno al passato, con il ritiro delle truppe della Nato nelle posizioni che occupava nel 1997, prima che l’Alleanza si espandesse a Est. Il tutto, peraltro, senza minimamente prendere in considerazione l’Europa, esclusa quanto più possibile da ogni tavolo. «È un dato di fatto che Putin vuole ridisegnare i confini in Europa. Sono certo che questo faccia parte del suo progetto di revisione delle garanzie di sicurezza europee», ha confermato lo stesso Zelensky. Un progetto che si pone in totale antitesi con un eventuale ingresso ucraino nella Nato, al netto di ogni possibile concessione territoriale. Che tra l’altro, finora, Mosca ha dato per scontata a prescindere dell’andamento della guerra sul campo.

A rendere ancora più complicata l’idea stessa di un dialogo concreto c’è quanto filtra proprio da Mosca. Secondo la testata russa MK, in una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza, sarebbe stato deciso di revocare il divieto tacito di eliminare fisicamente il presidente ucraino Zelensky e i vertici dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraina, a causa del crescente malumore per i raid con i droni contro le raffineria, in particolare nella regione di San Pietroburgo, che stanno mettendo la Russia in forte imbarazzo e in seria difficoltà. A questo punto quindi, dopo quasi cinque anni di guerra, tutto può succedere. Anche ciò che si credeva impensabile. Che sia pace o un’altra escalation.