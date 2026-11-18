L’ignominia si è compiuta, e non per caso. L’hanno preparata con cura, in questi anni di delirio antisemita nelle piazze e nelle università. La sinistra ufficiale l’ha voluta, l’ha cercata in tutti i modi e fino in fondo. E il No di ieri al ddl antisemitismo non è che l’esito scontato di un voltafaccia storico, sulla pelle degli ebrei italiani. La notizia di oggi sono le uscite significative dal Pd – quella in lacrime di Lele Fiano e quella dolorosa di Aurelio Mancuso – ma non solo: si registrano anche gli annunci di molti persone comuni che, sui social, dicono addio a un partito, il Pd, che ormai da tempo ha voltato le spalle agli ebrei e alle ragioni di Israele. Ieri Elly Schlein ha fatto una telefonata a Fiano, ma quella telefonata dà la misura del cinismo politico e dell’ipocrisia della attuale dirigenza politica della sinistra.

Il Pd non ha mosso un dito né levato una voce quando le manifestazioni si gonfiavano di settarismo, di odio contro Israele, quando i pro Pal inneggiavano all’Intifada, alla Palestina “libera dal fiume al mare”, quando la Brigata ebraica veniva aggredita, quando Francesca Albanese è stata premiata e santificata. Un tradimento si è compiuto, e non da ieri.

Il disegno di legge che contrasta l’odio antiebraico è passato grazie al centrodestra, e ai parlamentari di Azione, Italia viva e Pld. Il Campo largo alla Camera si è schierato contro. Il Pd è passato addirittura dall’astensione del Senato al voto contrario: Schlein e Conte avevano chiesto o adottato la definizione di antisemitismo dell’Ihra e oggi spiegano che quella definizione è un “bavaglio”. I riformisti si sono dileguati.

La sinistra ha tradito gli ebrei, da cui in questi anni era arrivata unanime la richiesta di un intervento legislativo in grado di contrastare la conclamata emergenza di un antisemitismo che è tornato a manifestarsi dilagante, non solo in Italia. Ma in Germania il presidente Steinmeier ha prospettato la lotta all’antisemitismo come condizione imprescindibile nelle trattative di coalizione e nell’azione di governo, affinché la tutela della vita ebraica non diventi merce di scambio. Per convenienza, invece, il Pd ha fatto esattamente questo: ha svenduto la sua storia e ha scelto di ignorare i campanelli d’allarme che arrivano dalla cronaca

Quella telefonata a Fiano, Schlein avrebbe dovuto farla prima. Quando Fiano è stato contestato in università, quando è stato insultato in corso Venezia a Milano, quando la Brigata ebraica è stata cacciata dal corteo del 25 aprile nel silenzio più totale di Anpi e Cgil e nella più totale inerzia dei loro servizi d’ordine “antifascisti” e “antisionisti”. Il Campo largo ormai è un campo politico senza ebrei, perché questo ha voluto. E questa ignominia resterà nella storia.