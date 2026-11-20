Le elezioni del 2018, le difficoltà nella formazione del governo e le tensioni tra il Quirinale e le forze politiche. A tornare su uno dei passaggi più delicati del primo mandato di Sergio Mattarella è il figlio Bernardo Giorgio, che in un’intervista a Storie d’Italia, il programma del Tg2000 racconta come il presidente della Repubblica abbia vissuto quei mesi di incertezza istituzionale. Un periodo segnato dal lungo confronto tra Lega e Movimento 5 Stelle per la nascita del primo governo Conte e dallo scontro sulla scelta del ministro dell’Economia. “Nella presidenza di mio padre credo che ci siano stati diversi momenti difficili e di tensione”, racconta Bernardo Giorgio Mattarella, indicando proprio la fase successiva alle elezioni del 2018 come una delle più complicate. Dopo il voto del 4 marzo nessuna forza politica disponeva da sola dei numeri necessari per governare e le trattative per costruire una maggioranza si protrassero per quasi tre mesi. Il confronto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio portò infine all’accordo sul nome di Giuseppe Conte, ma il percorso verso la formazione dell’esecutivo si interruppe davanti al nodo del ministero dell’Economia. A provocare lo scontro fu la proposta di nominare Paolo Savona alla guida del Tesoro, alla quale Mattarella si oppose per le posizioni espresse dall’economista sull’euro. Il 27 maggio Conte rinunciò all’incarico e il capo dello Stato convocò Carlo Cottarelli per tentare la formazione di un governo alternativo. Una scelta che alimentò ulteriormente le tensioni politiche, fino al nuovo accordo tra Lega e Cinque Stelle. Il 31 maggio Conte tornò al Quirinale con una diversa lista dei ministri e il giorno successivo nacque il nuovo esecutivo. Sono proprio quei passaggi a riaffiorare nelle parole del figlio del presidente, che ricorda le difficoltà legate a una composizione del Parlamento completamente diversa rispetto alla legislatura precedente. Ma nel suo racconto emerge anche che a pesare maggiormente su Mattarella non sarebbero state le tensioni con i partiti, quanto le tragedie che hanno colpito il Paese durante gli anni della sua presidenza. Spiega infatti di aver visto il padre particolarmente provato dagli incidenti e soprattutto dalle perdite di vite umane, più che dalle crisi istituzionali. L’intervista, di cui sono state diffuse oggi alcune anticipazioni, lascia poi spazio al ritratto familiare del capo dello Stato. Il figlio descrive un padre mite, poco incline ai rimproveri e abituato a educare attraverso l’esempio. Ricorda gli anni in cui Mattarella era deputato e trascorreva buona parte della settimana a Roma, mentre la famiglia aspettava il suo ritorno a casa il venerdì. C’è infine il ricordo della moglie Marisa Chiazzese, scomparsa nel 2012, e il legame con la Sicilia. Bernardo Giorgio racconta che gli impegni istituzionali e le misure di sicurezza limitano inevitabilmente la libertà di movimento del presidente, tanto che sono soprattutto i figli a raggiungerlo al Quirinale. E se potesse scegliere liberamente dove andare, probabilmente tornerebbe nei luoghi frequentati insieme alla moglie, legati ai momenti felici della loro vita.