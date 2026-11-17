La principale minaccia oggi si trova a fronteggiare l’Europa è il legame tra l’Islam radicale e l’estrema sinistra, un vero e proprio “patto del caos” come lo ha definito il gruppo dei Conservatori europei in un convegno organizzato ieri all’Europarlamento. A promuoverlo è stato il capo delegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza secondo cui: “Le piazze delle ultime settimane, che abbiamo visto in mezza Europa, raccontano tutte una storia molto simile: quella di una saldatura tra l’estrema sinistra e le avanguardie dell’islam radicale”.

Fidanza ha poi aggiunto che “in questo contesto la sinistra politica gioca il ruolo degli ‘utili idioti’: in nome della tolleranza e della lotta all’islamofobia vogliono difendere questo tipo di saldatura tra estetismo di sinistra e islamico” ricordando che “sul piano ideologico” però “gli islamisti radicali detestano tutto ciò che la sinistra rappresenta: i valori fluidi e del gender sono esattamente il contrario di una società impostata su valori, per così dire, arcaici”.

A intervenire è stata anche il vice-capogruppo alla Camera Augusta Montaruli che ha ricordato la vicenda del collettivo “Autistici Inventati”. “Intervenire sulle convergenze tra islam radicale ed estrema sinistra è doveroso per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei cittadini e la difesa dei valori su cui si fondano le nostre democrazie” ha spiegato la Montaruli.

Poi ha aggiunto: “Tra gli esempi più evidenti di questo tipo di saldatura c’è il collettivo ‘Autistici Inventati’, nato sulle ceneri del G8: un insieme di persone che ha utilizzato diversi server per garantire la trasmissione di comunicazioni pericolose per l’ordine pubblico nel corso delle manifestazioni, veicolando messaggi legati anche all’islam politico” sottolineando come il collettivo “sia stato inserito nella lista dei terroristi globali da parte dell’amministrazione Trump”.

L’europarlamentare francese Nicolas Bay, vicepresidente dell’Ecr, nel suo intervento ha invece sottolineato come in Francia il fenomeno dell’islamo-gauchisme sia diffuso da anni mentre la giornalista Sara Sonnessa è tornata sul tema e collettivo Autistici Inventati e dei legami con la sinistra istituzionale. Il cerchio si chiude.