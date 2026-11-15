“Reti stressate, può succedere anche da noi”

«Sicuramente anche in Europa può accadere qualcosa di simile. E in effetti è già successo di recente». È la frase ricorrente tra gli addetti ai lavori dopo il blocco totale dei voli negli Stati Uniti nelle scorse ore. Il riferimento è ai fatti del settembre scorso nel Regno Unito, quando in soli due giorni finirono cancellati oltre 2mila voli a causa di guasti tecnici ai sistemi della National Air Traffic Services. Prima i dati errati mandarono in tilt l’intera rete, poi un guasto tecnico alla connettività del centro di controllo. Un mese dopo - il 16 ottobre - toccò all’Italia il venerdì nero tra i cieli per un guasto alla rete di trasmissione dati. E c’entra sempre il controllo del traffico aereo. «Il denominatore comune è che se si blocca qualcosa alla base dei sistemi, anche parzialmente, non va più nulla».

Enac ed Enav preferiscono aspettare prima di esprimersi sul caso, ma anche in Italia si guarda con estrema attenzione a ciò che sta accadendo oltreoceano. «Ci vorranno settimane per capire i problemi reali. La priorità ora è far ripartire i sistemi», è il ritornello. Negli Stati Uniti l’intoppo c’è stato durante i lavori di aggiornamento del fornitore, che stava sostituendo vecchi cavi in rame con la fibra ottica in una delle strutture remote della FAA. L’incidente avrebbe mandato in tilt vecchi switch e router dell’infrastruttura di rete, sommersi da un flusso di dati superiore alla loro capacità, che hanno iniziato a trasmettere informazioni incoerenti. L’interruzione delle comunicazioni si è rapidamente estesa rendendo impossibile garantire il coordinamento sicuro tra torri di controllo e aerei. E poi ci sarebbe stato anche un aggiornamento software (e non c’entra Microsoft).

Ma quanto è concreto il rischio di un problema analogo per l’Italia e gli altri Paesi europei? «Nessuno sa dirlo con certezza né si possono stabilire tempistiche perché gli aggiornamenti, anche in Italia, vengono operati dai fornitori costantemente. Di certo i problemi appaiono pressoché sempre legati al controllo del traffico aereo». E sembrano essere sempre più frequenti. «Blocchi o interruzioni al servizio aereo si ripetono sempre più spesso perché il flusso dei passeggeri, e quindi dei dati, continua ad aumentare e la macchina sta diventando sempre più complessa da gestire. Anche la capacità di analisi cresce a ritmo esponenziale e i data center vengono messi a dura prova», spiega chi coordina uno degli scali più grandi e frequentati d’Italia. Nell’era fragile del digitale, la gestione dello spazio aereo sembra - tra tutte - quella più fugace.