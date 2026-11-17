Duro scontro alla Camera tra il piddino Gianni Cuperlo e il vannacciano Rossano Sasso. Nel corso della discussione sul ddl Antisemitismo, il deputato di Futuro Nazionale ha mandato su tutte le furie l’opposizioni, dopo aver detto che “Giovanni Gentile è stato il più grande ministro della Repubblica italiana, barbaramente assassinato da partigiani vigliacchi comunisti”.

“State zitti fascisti”, ha urlato immediatamente Cuperlo. “Non è la prima volta che esponenti della destra definiscono vigliacchi e assassini il gruppo dei Gap che a Firenze uccise Giovanni Gentile, uomo ancora pienamente impegnato nella repubblica Sociale italiana” che “aveva appena celebrato la Germania nazista”, ha detto il deputato Pd Federico Gianassi, indignato come il resto delle opposizioni perché il forzista Giorgio Mulè, che in quel momento presiedeva l’Aula, non ha stigmatizzato le parole del deputato di Futuro nazionale.

Il meloniano Alessandro Amorese ha cercato di rasserenare gli animi dicendo: “Fanciullacci e quel commando di assassini che hanno ucciso un anziano sotto casa sono da condannare ora ed in eterno. Fu ucciso perché moderato, vergognatevi”.

A quel punto Cuperlo ricorda che Gentile nel 1932 fu l’autore della voce della Treccani che aveva come titolo ‘le idee fondamentali’: “Forse il collega non l’ha mai letta, è inquietante per i passaggi più espliciti e afferma: ‘il fascismo è totalitario’. Ora sentire in quest’aula un esponente della maggioranza di governo che definisce Gentile un moderato è un’affermazione che lascia interdetti”. Cuperlo ricorda poi che “Bruno Fanciullacci, 24 anni, giovane gappista fiorentino, autore materiale dell’attentato a Giovanni Gentile, venne arrestato poche settimane dopo” e “si gettò da una finestra per sottrarsi a quelle torture”.

“State zitti fascisti” grida il deputato dem rivolgendosi ai deputati di centrodestra. Mulè, quindi, lo redarguisce: “Non può definire i colleghi fascisti”, mentre Cuperlo controbatte: “No, no no. Presidente non ha interrotto chi ha definito vigliacchi assassini i partigiani. Lei aveva il dovere di censurare quella dichiarazione, cosa che non ha fatto”. E ancora: “Lei che siede su quello scranno altissimo, deve difendere la storia. Chiunque dentro quest’aula o fuori si permetterà sempre di definire vigliacchi i partigiani comunisti sarà definito un fascista”.