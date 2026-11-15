Truffa del carabiniere: 92enne ucciso in casa

Gli avevano detto di preparare i gioielli e lui lo aveva fatto. Nicola Luciano Re aveva 92 anni ed era cresciuto in un’Italia dove i carabinieri non si mettono in dubbio. Così, quando al telefono una voce sicura gli ha annunciato un sopralluogo delle forze dell’ordine, ha aperto i cassetti, ha raccolto i preziosi e ha aspettato. Era il 27 ottobre e quella fiducia gli è costata la vita.

Il copione è quello della truffa del finto carabiniere, ormai la più diffusa ai danni degli anziani. In via Muratori, zona Porta Romana, i ladri erano in due: uno è rimasto sotto casa a fare da palo, l’altro è salito al quarto piano. A quel punto però qualcosa si è inceppato. Davanti allo sconosciuto in casa - secondo gli investigatori della seconda sezione della Squadra Mobile guidati dal funzionario Filippo Bosi e dal neo dirigente Emanuele Fattori - il 92enne ha capito l’inganno e ha reagito. È stato colpito alla testa ed è caduto a terra. Il rapinatore è scappato con gioielli e oggetti di valore.

A trovarlo è stata la figlia, che passava da lui ogni giorno. Il padre era riverso sul pavimento e la casa era in disordine. All’inizio la scena sembrava raccontare un’altra storia, triste ma comune: un anziano solo, un malore, una caduta. Portato d’urgenza al Policlinico, Re è morto il giorno dopo.

Ai poliziotti della Mobile, però, quella morte non tornava fin dal primo sopralluogo. Le suppellettili spostate, gli oggetti rimessi in fretta al loro posto non erano il disordine di un uomo che vive da solo. L’autopsia ha confermato i sospetti. «Gli elementi che avevamo supposto si sono rivelati veritieri», spiega Fattori. «Abbiamo trovato una frattura cranica importante, incompatibile con un semplice malore e con la caduta che ne sarebbe seguita».

Da quel momento è cominciata un’indagine per omicidio, condotta senza far rumore. Per oltre due settimane la morte di Re è rimasta riservata, mentre la Mobile, coordinata dalla Procura, analizzava le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici e i dati raccolti con i presidi tecnici. Le tracce hanno portato a due egiziani, 22 e 19 anni, che secondo gli investigatori sono legati alla rete di truffatori con base a Napoli specializzata nei colpi dei finti carabinieri.

Dopo via Muratori i due non si erano fermati. A Varese avevano svaligiato l’appartamento di un altro anziano, con lo stesso metodo. Erano stati arrestati e, dopo l’udienza di convalida, rimessi in libertà.