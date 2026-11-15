Un corso per gli imam. E spunta l’ombra dei Fratelli musulmani

Un polo per le future guide del culto islamico in Europa, alle porte di Verona, finito sotto la lente degli 007 francesi e israeliani come snodo dell’integralismo continentale nell’orbita dei Fratelli Musulmani. È l’Istituto Italiano di Studi Islamici «Bayan», con sede a San Giovanni Lupatoto: una fondazione privata rivolta a famiglie e fedeli orientati verso un’interpretazione rigorista dell’Islam, che affianca all’insegnamento di teologia, lingua araba, memorizzazione del Corano e guida religiosa anche a distanza un vero e proprio percorso di indottrinamento per i futuri predicatori.

A lanciare l’allarme erano stati già nel maggio 2025 i servizi francesi nel rapporto Fratelli Musulmani e islamismo politico in Francia, inserendo Bayan tra gli otto centri europei della galassia dei Fratelli Musulmani come ottavo polo della rete Iesh (l’Istituto europeo di Scienze Umane, storica filiera formativa della Fratellanza nel continente). Nel dossier si legge testualmente che l’ente, «chiamato Bayan, ha beneficiato di finanziamenti kuwaitiani attraverso l’International Islamic Charity Organisation» e «avrebbe la vocazione di diventare il principale centro di formazione» per gli imam in Europa, dentro una strategia di «islamizzazione dal basso». Un radicamento che, anche nel Veronese e sul piano nazionale, si salda con le sigle associative dell’area della Fratellanza dall’Ucoii all’Alleanza Islamica d’Italia attive nella gestione di moschee e centri culturali.

Un campanello d’allarme rilanciato con forza nel giugno 2026 dal report del ministero israeliano della Diaspora e della Lotta all’antisemitismo, dedicato alle cinque organizzazioni ritenute affiliate alla Fratellanza musulmana in Italia. Secondo gli analisti di Gerusalemme, questa rete punta ad «appropriarsi della rappresentanza principale della comunità musulmana in Italia, emarginando le organizzazioni più moderate, controllando le moschee e le istituzioni educative», grazie a imponenti flussi finanziari provenienti soprattutto da Qatar e Kuwait finiti nel mirino degli apparati di sicurezza.

Nel documento si avverte del rischio legato allo «sfruttare sistemi di welfare e beneficenza a fini estremisti», evidenziando il sostegno esterno garantito dal Kuwait e dal Qatar dove i vertici dell’istituto veronese hanno intrattenuto rapporti documentati con il locale Ministero degli Affari islamici. Nel focus su Bayan, Gerusalemme cita anche docenti come l’imam piacentino Yassine Ben Thabit e passate iniziative con Mohammad Hannoun, arrestato nel 2025 per raccolta fondi pro-Hamas, pur senza contestazioni giudiziarie all’istituto o al presidente yemenita Anwar Abdulbaqi Al-Nahmi.

Privo di riconoscimento statale, l’istituto propone un percorso triennale in Studi islamici e Guida religiosa e corsi biennali di Lingua araba e abilitazione all’insegnamento, rilasciando un diploma interno spendibile nelle moschee.

Nato con l’acquisto dell’immobile nel 2015 e avviato nel 20222023, si regge su rette da 1.500 euro l’anno, diplomando tra fine 2025 e inizio 2026 la prima leva in Promozione della leadership, e oltre 50 nel ramo religioso. I dossier hanno spinto Lega e Fratelli d’Italia a chiedere verifiche su fondi esteri e radicalizzazione. Bayan respinge ogni accusa, rivendicando trasparenza dei bilanci e apertura accademica.