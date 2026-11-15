Voli, l'assurdo blackout colpa di lavori alla fibra

È durato quattro ore e venti minuti il blocco dei voli che ha colpito i cieli statunitensi venerdì. La Federal Aviation Administration (FAA) ha fermato i decolli alle 15,53 di venerdì sulla costa orientale, le 21,53 in Italia, e li ha autorizzati nuovamente intorno alle 20,15, le 2,15 di sabato in Italia. È stato il fermo nazionale più lungo dall’11 settembre 2001. Durante lo stop centinaia di aerei già in volo sono rientrati o sono stati dirottati, anche perché in diversi aeroporti mancavano piazzole libere.

Il bilancio degli effetti di quello che in America è stato ribattezzato «ground stop» è di oltre 16mila voli cancellati, dei quali oltre 4mila solo ieri, con altri 2.580 decollati in ritardo. Si tratta di voli interni negli Stati Uniti o di voli internazionali con partenza o arrivo negli States. Si calcola che almeno, 1,5 milioni di passeggeri siano stati in qualche modo coinvolti nel caos. E il ritorno alla normalità potrebbe richiedere giorni, come ha sottolineato su X il segretario ai Trasporti Sean Duffy. Delta ha spiegato che dopo i dirottamenti e le soppressioni, occorre riportare aerei ed equipaggi negli aeroporti da cui devono partire i voli successivi. Nelle prime ore di sabato Delta aveva già cancellato il 19 per cento dei collegamenti previsti per la giornata, United il 16 per cento e American il 14. Il caos si è riverberato anche in Europa: voli cancellati a Parigi, Francoforte, Londra e Amsterdam. A Malpensa le compagnie hanno cancellato tre dei dieci collegamenti con gli Stati Uniti previsti tra arrivi e partenze. A Fiumicino invece solo ritardi.

Si indaga per capire le cause del clamoroso blackout. Esclusa dal segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin la pista di un attacco informatico), la FAA ha confermato problemi di comunicazione in più centri che controllano gli aerei durante il volo in quota provocati dai lavori di manutenzione ordinaria a una struttura remota nell’ambito di un’operazione di sostituzione di cavi in rame con cavi a fibra ottica, lavoro affidato a un appaltatore. I router Cisco della serie 600 prodotti fra il 2001 e il 2006, quindi un’era geologica fa in termini tecnologici, sarebbero andati in sovraccarico e avrebbero iniziato a immettere nel sistema di controllo aereo dati non sincronizzati, creando interferenze sulle linee di comunicazione.

Duffy ne ha approfittato per chiedere al Congresso 50 miliardi di dollari per migliorare le relative infrastrutture e anche il presidente Donald Trump ha parlato di «tecnologie obsolete». Ma l’ex segretario ai Trasporti, il dem Pete Buttigieg, ha ribattuto che «abbiamo fatto molto per potenziare il sistema».