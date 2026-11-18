- Pagheremo l’assegno familiare per gli 11 figli di un operaio poligamo, con tante mogli e tantissimi pargoli. Eppure in queste ore molti di noi stanno guardando il dito (cioè il fatto che in qualche modo la sentenza del Tribunale sembra favorire la poligamia) e non la luna. Che è un’altra questione, ben più grave. Questa: vi rendete conto che versiamo assegni familiari per pargoli nati in Senegal? Cioè: va bene tutto. Però le risorse pubbliche devono servire a favorire politiche sociali “in Italia”, non altrove. Capisco un genitore che manda l’erede a studiare in Francia e vuole continuare a ricevere il sussidio. Ma perché dovrei pagare le tasse per sovvenzionare un ragazzo residente in Senegal, nato in Senegal? Spiegatemelo.
- In effetti era apparso strano anche a me. Mi ero chiesto: ma perché Sigfrido Ranucci, dopo aver rivendicato per due volte il numero di spettatori di Spotlight, per l’ultima puntata ha utilizzato i “picchi” di ascolto, invece del dato consolidato? Ecco. Un pezzo di Young
- Che la Procura di Roma abbia aperto un fascicolo su Futuro Nazionale per violazione della legge Scelba è imbarazzante. Totalmente imbarazzante. Ma davvero vi pare che i vannacciani possano tornare a restaurare il Ventennio solo perché il generale, quando va in TV, vi prende per i fondelli con la sua X per Decima o sui nazisti che possono entrare nel partito?
- Era inevitabile che Emanuele Fiano lasciasse il Pd. E devo dire che gli fa onore. Mi chiedo come possano i dem spiegare la decisione di votare contro una definizione, quella contenuta nel ddl Antisemitismo, che loro stessi in passato appoggiavano. Non credo che coccolare il mondo Pro Pal sia la strada giusta per governare un Paese tutto sommato moderato. Ma magari mi sbaglio…
- Sapete chi sosteneva la stessa identica tesi di Ignazio La Russa sul fascismo voluto dal popolo (dice Ignazio) ed eletto democraticamente (sostiene l’altro)? Tomaso Montanari. Ma ovviamente su di lui non si sono abbattute le ire degli indignati speciali. Comunque ecco, presidente: ma è proprio necessario nel 2026 farsi tirare dentro a dibattiti sul Ventennio? Io, fossi in FdI, imparerei una formuletta a memoria con cui risponderei, senza colpo ferire, a tutte le domande sul tema. Una cosa tipo: “Signori, il fascismo è morto e sepolto e non risponderemo a nessuna domanda in merito. Andiamo avanti”. Più facile di così…
- Venerdì nuovo sciopero. Cosa cambierà dopo? Nulla, come al solito. Eppure continuano a stracciare i cosiddetti, creando molti più problemi alle famiglie che alla politica.
- Eurovo annuncia maxi-querele contro Report per la puntata sulle uova. Modalità vittimismo “on”, mi immagino, da parte della trasmissione. Ma non vedo l’ora di sapere chi ha ragione…
- Quindi al momento sappiamo che il campo largo ha quasi trovato la quadra per una legge sulla cittadinanza (ius soli temperato e ius scholae) e litiga sulla patrimoniale. Mi sembrano due ottimi argomenti da cui partire per governare cinque anni il Paese. Sì. Ci aggiungerei anche l’idea di prelievi forzosi sui conti correnti e l’abolizione di Sanremo. Così: giusto per rendersi ancora più simpatici.
- A proposito di Sanremo. È sempre stato difeso e stra-difeso dai giornalisti, ma vedrete che questa edizione - condotta da Stefano De Martino - verrà sommersa di critiche.
- A me il comunicato della polizia che annuncia di aver identificato il misterioso “Mikhail Andropov”, che avrebbe firmato le mail minatorie contro le scuole facendo scattare l’allarme bomba, sembra un tantino strano. Ma davvero pensavano, i nostri investigatori, che il tizio dietro tutto questo si sarebbe firmato con uno pseudonimo che utilizza normalmente in rete? Davvero reputate così scemi ’sti hacker? Era abbastanza prevedibile che si trattasse di una sorta di furto d’identità. Infatti il pover’uomo, interrogato anche dall’FBI, giura di essersi trovato in un polverone senza volerlo. Quindi chiedo: era davvero necessario “rivendicare” un simile risultato operativo? Mah…
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