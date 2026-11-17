- Non ho una carta Revolut perché dal punto di vista finanziario ho la stessa propensione verso le novità di uno che mette i soldi sotto il materasso. So di sbagliare, ma non sono fatto per il rischio. Detto questo, ho letto con attenzione i resoconti del commissariamento ai danni della filiale italiana della banca digitale e devo dire che, al pari dell’inchiestona contro i costruttori meneghini, iniziata in pompa magna e finita nel nulla, i giornali mi sembrano molto schiacciati sulle tesi (discutibili) dell’accusa, che sembra avere un piccolo pregiudizio nei confronti delle banche leggere. Vedremo come andrà a finire, ma se dovessi scommettere due spicci (e non lo faccio per via di quella poca propensione al rischio di cui sopra…), farei all-in sul fatto che l’elefante finirà col partorire un topolino. Ma intanto Revolut si leccherà le ferite con la conta dei danni…
- Titola il Corriere: “Depistaggio su via D’Amelio”. Scontro sull’arresto di De Gennaro. Ma come “scontro”? Vi spiego: il pm ha chiesto i domiciliari, il gip non li ha concessi. Non c’è nessuno “scontro”: evidentemente non vi erano abbastanza indizi per rinchiuderlo a casa. Ve lo ricordate che la strage risale a 34 anni fa, che De Gennaro è stato un alto funzionario e che è innocente fino a sentenza definitiva? Ecco. Avrei titolato: “Depistaggio su via D’Amelio”, ma la procura prende una scoppola.
- Ho rivisto questa gag fenomenale di Ficarra e Picone in cui parlano della sinistra (ai tempi di Berlusconi). Dicono, scherzando: il centrosinistra ha deciso di nominare un portavoce unico per fronteggiare il Cav; bello, chi sarà? Hanno convocato un tavolo per decidere; bello, chi vi parteciperà? Hanno convocato un comitato per decidere; bello, e chi ci andrà? Hanno convocato un’assemblea per decidere chi mandare al comitato che valuterà chi inviare al tavolo negoziale per trovare un portavoce unico. Funziona così anche oggi, drammaticamente. Ma funziona così soprattutto per l’Europa, incapace di trovare un benedetto inviato unico per l’Ucraina. Ma vi dico una cosa: anche qualora riuscissero a trovare un accordo sul nome, non gli daranno alcun potere negoziale vero. Dovrà comunque rendere conto al Consiglio, che poi deve tenere conto del Parlamento e della Commissione. Senza contare che ora si sono inventati il “format E7”, un sottoinsieme dell’Ue più il Regno Unito, ma senza la Spagna. Insomma: un gigante burocratico che non porterà mai a niente. E infatti a parlare di Kiev sono Putin, Xi e Trump. Con tanti saluti alla democrazia europea.
- Leggi Walter Veltroni sul Corriere e ti viene da pensare che il mondo guidato da Joe Biden fosse tutto rose e fiori. Insomma: er mejo presidente der Colosseo. Poi vabbè, la guerra in Ucraina, quella a Gaza, il catastrofico ritiro delle truppe dall’Afghanistan. Quelli so’ dettagli…
- Questa storia di Ilyes Zahani, il ventenne di seconda generazione, nato in Italia, che ha aggredito un rabbino, è in un CPR e ora rischia l’espulsione, mi fa impazzire. A sinistra sono tutti lì che chiedono di non rimpatriarlo, di trovare un’altra strada. Signori, toc toc: questo ha picchiato un signore per strada, poco importa se rabbino o meno. Vi ricordo che quando un giovane ebreo sparò con la pistola a pallini contro due dell’Anpi, un certo ambiente culturale (de sinistra) sostenne la tesi del “tentato omicidio” avanzata dalla procura (e ovviamente caduta nel nulla); qui invece tutti dalla parte dell’aggressore. Non vi sembra di fare un po’ figli e figliastri?
- Sono uno di quelli che pensano che l’unica vera rivoluzione in Italia sarebbe una manovra, una sola, in cui si taglia la spesa pubblica improduttiva SENZA reinvestire in nulla le risorse risparmiate. Però, dico però. Siete sempre lì a lamentarvi che il governo legifera troppo tramite decreto, che il Parlamento non viene coinvolto, che siamo una democrazia a metà; poi, quando i partiti presentano i loro emendamenti alla legge di bilancio, che poi sarebbe la legge più importante di tutte, ecco che scatta subito la critica all’“assalto alla diligenza”, le urla contro i “condoni”, eccetera eccetera eccetera. Avete voluto la democrazia parlamentare senza vincolo di mandato? Allora dovete accettare che Tizio di FdI proponga il condono, che Caio del Pd immagini una mini-patrimoniale, che Sempronio dei Verdi avanzi l’idea di un fondo nazionale per il mangime degli uccellini del bosco.
- Scrivono i giudici nella sentenza di Cassazione che ha confermato la condanna di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di carcere: “Ulteriori contegni sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé, che aveva mosso Roggero. Del resto, era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto ad affermare che l’iniziativa assunta rappresentava l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”. Tradotto: Mario s’è scavato la fossa da solo. Quando capitano certe cose, forse è meglio evitare TV e giornali. Non sai mai cosa potrà essere usato contro di te. Ciro Grillo dovrebbe prendere nota.
- Leggo l’intervista a Ignazio Angeloni, economista, ex BCE, gran ricercatore della Bocconi, eccetera eccetera eccetera (questo per dire che se ne intende). Il quale sostiene che con questo debito in crescita sarà difficile uscire dalla procedura d’infrazione e quindi, per le spese necessarie per welfare, scuola e sanità, “l’unica via sarebbe alzare le tasse”. Cioè: l’unica via? Ma è mai possibile che nessuno, dico nessuno, neanche per sbaglio, una volta dica: dovremo smettere di spendere oppure tagliare la spesa? No: solo alzare le tasse. Cribbio.
- E comunque in Italia la patrimoniale, anzi le patrimoniali, ci sono. Valgono 47,6 miliardi e cubano il 2,2% del PIL, più della media OCSE fissata all’1,7%. È per questo che sono scettico di fronte alla tassa per i milionari, che puzza di esproprio proletario: questi si attaccano alla vacca “ricca”, ma prima o poi quella mammella finisce (o scappa altrove) e allora cominceranno a considerare “ricchi” (già lo fanno, a dire il vero) quelli della classe media che guadagnano 55mila euro lordi all’anno.
- Vorrei anche dirvi che in Italia il 60% di chi riceve soldi dallo Stato incassa più di quanto versa. Un sistema così non reggerà a lungo, patrimoniale o non patrimoniale.
- Pare che la premier voglia inserire nel decreto Sicurezza una norma per vietare i social agli under 13. Con tutto il rispetto, lo trovo inutile. Pensate davvero che un genitore incapace di controllare un tredicenne quando sta online, e che magari sogna un futuro da influencer per il figlio, non trovi un modo per aggirare il divieto? E poi: come la rendi effettiva, la norma? Fai controllare i cellulari ai vigili urbani?
- Trovo ingiusto che Mario Roggero sia in carcere? Sì. Però ho visto e rivisto i video e devo dire che quella mi sembra tutt’altro che legittima difesa. Fossi stato il difensore, non avrei nemmeno puntato su quello. Avrei puntato a dimostrare, come credo, che in quel momento la paura ha annebbiato la vista e la ragione a Roggero. La verità è che il gioielliere aveva ragione da vendere nel voler difendere la sua attività e la sua famiglia. Ma avrebbe dovuto sparare prima.
- L’intervista all’ex terrorista di Hamas, andata in onda a Quarta Repubblica, è clamorosa. Ma clamorosa davvero. E dovrebbe chiudere i discorsi di tutti quelli che considerano Hamas un gruppetto di ribelli che si batte per il popolo. E infatti, visto che l’intervista suona la sveglia a tutti gli intellò Pro Pal, alla fine non ne sta parlando nessuno.
- Non so se il Campo Largo troverà l’accordo. Ma so per certo che hanno deciso di suicidarsi, iniziando subito a parlare di tasse e soprattutto di ciò che li divide. Geni del male.
- Non pensavo che avrei mai vissuto nell’Era in cui la sinistra, che ha sempre celebrato la Giornata della Memoria, anche un po’ in chiave anti-destra, adesso voti no contro il ddl Antisemitismo proposto invece dagli eredi di An e del MSI. Qui il mondo non è al contrario, va proprio a rotoli.
- Cioè: questo volevano vietare la vendita dei gadget del Duce, perché quelli cribbio sì che mettono in pericolo la democrazia, ma si impappinano sulla definizione di antisemitismo. Solo a me sembra una follia?
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