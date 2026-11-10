Io sto coi poliziotti di Pisa, cari migranti non esistono pasti gratis e Formigli: quindi, oggi…

- Io non voglio fare il bacchettone. Però in merito a Ronaldinho ho letto questo passaggio su Repubblica, regno editoriale delle mode woke: “Undici anni dopo l’ultima partita da professionista nel Fluminense, alla bella età di anni 46 (il presidente Cipriani ne ha 8 in meno), il dentone più mirabile della storia del calcio si rimetterà pantaloncini e maglietta, entrambi da settimane acquistabili online sul sito” del Ravenna. “Dentone”? In questa rubrica siamo contrari a ogni buonismo di sorta sul corpo, però domandiamo: letto con gli occhi progressisti, “dentone” non può considerarsi body shaming? Provate a immaginare cosa sarebbe successo se un’ex atleta dalle forme generose l’avessero chiamata “la tettona più famosa del tennis”.
- Ogni giorno apro i giornali e so che, se trovo un’intervista a Corrado Formigli, finirò con l’avere travasi di bile. Parlando del fatto che Giorgia Meloni non va più ospite a Piazzapulita, dice: “Va soltanto da chi non le fa domande, dai suoi amici, da chi le alza la palla. Lo trovo scandaloso. È inconcepibile che una leader non abbia fatto mai una sola intervista in un contesto neutrale o comunque non amico”. Cioè, capito? Le altre trasmissioni (Rete 4, Rai, eccetera eccetera) sarebbero schierate, mentre lui sarebbe “neutrale”. Ma vi rendete conto? Chi legge questa rubrica sa esattamente cosa facciamo: informiamo i lettori, dando loro una chiave di lettura sui fatti avvenuti giorno per giorno. Non riteniamo di avere la verità in tasca: osserviamo la realtà e formuliamo un’opinione. È tutto alla luce del sole. Siamo schierati, altro che neutrali. Schierati con le nostre idee. Non mi sognerei mai di ritenere me stesso “neutrale o comunque non amico” per bollare tutti gli altri di faziosità o vicinanza alla politica. Ci spieghi, Formigli: pensa davvero di intervistare Schlein con la stessa cattiveria giornalistica con cui intervista Meloni? No, ovviamente. È normale. È giustissimo avere le proprie idee e le proprie preferenze. Basta ammettere di essere tutti “schierati”, per un motivo o per un altro. Non è mica una colpa. Diventa invece insopportabile sentire un professorone del giornalismo di ’sta ceppa (si può dire, collega che leggi e segnali questa rubrica?) ritenere se stesso “neutrale” e non tutti gli altri. Patetico.
- Bella intervista all’inventore di “Duepuntozero”, una sorta di Facebook prima di Facebook, che era nato in Italia e di cui la reginetta era Chiara Ferragni. All’inventore pare abbiano offerto un milione di euro per la piattaforma, ma avrebbe rifiutato per conservare la sua “indipendenza”. Io, di fronte a un milione di euro ma pure 500mila, avrei fatto volentieri a meno di ogni indipendenza.
- Quindi riassumiamo. Un giovane ventenne entra in polizia, fa un corso, gli insegnano a gestire l’ordine pubblico, lo addestrano a prendere le botte e a fare le cariche di alleggerimento, gli consegnano un manganello (per usarlo), lo mandano a Pisa a presidiare una strada e riceve l’ordine di non far passare nessuno da lì. A quel punto arrivano dei ragazzini (alcuni minorenni) che si accalcano di fronte al cordone di polizia e pretendono di passare lì dove la strada è sbarrata. Spingono. Insistono. Sputano contro gli agenti (secondo quanto riferito dai sindacati). Quindi parte la carica di alleggerimento, l’agente giustamente usa il manganello (a che glielo hanno dato a fare, sennò?), le telecamere riprendono, la politica s’indigna per i poveri studentelli colpiti dallo sfollagente, Mattarella se ne esce con una critica senza senso, la procura li indaga e infine si ritrovano con una citazione diretta a giudizio per rispondere di “eccesso colposo nell’adempimento del dovere”. Il tutto per uno stipendio da fame. Mi spiegate per quale stramaledetto motivo un bravo ragazzo di 20 anni dovrebbe tentare il concorso in polizia? Per farsi del male da solo?
- Io sto coi poliziotti. Me ne frego se avrebbero potuto colpire un po’ meno duro. Per evitare di prendersi uno sfollagente in testa, ai ragazzi sarebbe bastato fermarsi lì dove era impedito loro di avanzare. Molto, molto semplice. Per “protestare” non era affatto necessario entrare in quella piazza. Arrivarci o non arrivarci non sarebbe stato il discrimine tra un Paese libero e una dittatura, visto che il corteo si era comunque svolto e le grida dei Pro Pal si erano sentite eccome. Basta ipocrisie. La colpa di quegli scontri e di quelle manganellate non è degli agenti (checché ne pensi la procura), ma dei manifestanti che non hanno seguito le indicazioni dei tutori dell’ordine.
- E sapete cosa mi fa letteralmente impazzire? Che poi gli stessi che criticano quei poliziotti per aver caricato il corteo sono gli stessi che frignano (vedi il caso dell’assalto alla Stampa) se la polizia non interviene tempestivamente quando ci sono da difendere i loro caldi posti di lavoro. Troppo facile. Non volete le manganellate sui ragazzi? Bene. Togliete tutti i manganelli dalle mani dei poliziotti. Poi però, quando i Pro Pal assalteranno la sede di Repubblica o della Stampa o del Corriere o magari una sinagoga… non venite a lamentarvi.
- I dati sulle emissioni inquinanti dicono che l’Europa sta riducendo il suo impatto ambientale, ma per un motivo molto semplice: stiamo distruggendo l’industria. E un continente senza industria magari sarà anche verde, ma poi muore.
- nnn. Bbb. Hj bb ccelestrcvv. B. ,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,03+3. , 03,0000000000000000000A (non vuol dire niente, ma è intervenuta mia figlia di 16 mesi alla tastiera e questo è il risultato: un commento mediamente più intelligente degli altri).
- Parliamo dell’appartamento di 90 metri quadri - ben messo e soprattutto praticamente gratis - che una famiglia del Togo ha rifiutato perché “troppo piccolo”. La storia è semplice: la Provincia di Bolzano decide di aiutare, all’interno di un progetto, alcune persone in emergenza abitativa. Tra loro anche questa famiglia del Togo, in Italia da 10 anni, che abitava in un centro di accoglienza in un’ex caserma. Viene assegnata loro una casa a Falzes, in Val Pusteria. Loro la vanno a vedere, entrano, scoprono che non è abbastanza grande e girano i tacchi. Non ci interessa, troppo piccola. Ora: la famiglia cercava una sistemazione con otto letti, visto che ha tre figli maggiorenni ancora in Togo che avrebbe voluto portare in Europa. Loro sostengono di avere comunicato di aver chiesto il ricongiungimento familiare, l’assessorato nega. Sorvoliamo anche sul fatto che la casa era a pochi metri dalle scuole per i bambini. Tralasciamo il fatto che l’immobile, se messo sul mercato, varrebbe qualcosa come mezzo milione di euro. Lasciamo stare il fatto che trovare una sistemazione per otto persone a un prezzo vantaggioso, non dico gratis ma comunque a un prezzo ragionevole, sarà molto complicato. Di sicuro in Val Pusteria. Il problema qui è un altro. Il problema è che da qualche parte deve essere passata l’idea che ogni “aiuto” da parte dello Stato, quindi dei contribuenti, si trasformi automaticamente in un “diritto”. Vale per le migrazioni così come per gli studenti in tenda. Ho “diritto” a vivere degnamente avendo un background migratorio, quindi cribbio, datemi almeno 120 m² così porto tutta la famiglia. Ho “diritto” allo studio, quindi col cavolo che faccio avanti e indietro da pendolare, dovete garantirmi una stanza singola con bagno, possibilmente in un quartiere non distante dall’università e a prezzi calmierati. Tutto è dovuto. Eppure Milton Friedman ci ricorda che a questo mondo “non esistono pasti gratis”. Se non sei tu a pagare un servizio, lo sta facendo qualcun altro per te. Quindi il minimo che puoi fare, anche per riconoscenza, è accettare qualche scomodità e i relativi compromessi. Se 90 metri quadri non bastano per otto persone, posto che pare nessuno fosse a conoscenza della volontà di ricongiungersi con gli altri tre figli, poco importa: se sei in stato di bisogno reale e ti regalano per due anni un appartamento ristrutturato, allora ti adatti. Ti stringi. Vai di letto a castello. Perché stai godendo di un privilegio che a tanti italiani e altrettanti stranieri è negato. Anzi: se lo sognano.
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