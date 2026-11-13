Sondaggio sorpresa per Meloni, che orrore la giustizia e Greta quindi, oggi…

- Oggi vi chiedo perdono, ma sarò molto breve. Però alcune cose vorrei dirle.
- Primo: il governo fa dietrofront sulla scuola, annunciando di voler ritirare il “taglio” di professori e personale ATA. Ci sta, a pochi mesi dalle elezioni, sia chiaro. Però, dico però. Per una volta che avevamo preso una decisione giusta e logica per le casse dello Stato, senza peraltro lasciare nessuno a casa (banalmente non ci sarebbero state nuove assunzioni), mi chiedo perché fare un passo indietro. Mi spiegate che senso avrà, tra 10 anni, avere lo stesso numero di insegnanti con la metà dei bambini? Chi li paga: Pantalone?
- Sappiate che Mercedes ha annunciato la necessità di tagliare i costi. E cosa ha fatto? Ha detto ai sindacati: o ritornate a lavorare 40 ore a settimana (8 al giorno, niente di schiavista) invece delle attuali 35, oppure saremo costretti a chiudere due fabbriche. I sindacati hanno detto no. Ora: io capisco che rinunciare ai privilegi sia complicato. Ma forse non vi siete resi conto di quale situazione si sia venuta a creare. L’energia costa drammaticamente tanto (ah: grande idea quella tedesca di abbandonare nucleare e carbone per seguire le ideologie green) e la concorrenza cinese si fa sentire, quindi il rischio concreto è di finire fuori mercato. È arrivato il momento, per i lavoratori europei, di capire che non siamo più l’Eldorado del mondo e che bisognerà fare dei sacrifici. Non ci siamo abituati, lo so. Ma i nostri avversari nella difficile corsa dell’economia sono molto più affamati di noi. E senza frignare per cinque ore di lavoro in più alla settimana, finiranno per mangiarci.
- L’intervista di Corrado Formigli a Vannacci a Piazzapulita mi è sembrata più un interrogatorio. Ci sta, è casa sua e fa come gli pare. Ma mi chiedo come non facciano a capire che, ponendosi con tale supponenza nei confronti del generale, non fanno altro che regalargli ulteriori consensi. O questo è forse l’obiettivo di La7? Lanciarlo il più possibile nella speranza che dreni voti a Meloni…
- C’è un altro passaggio della discussa intervista che Greta Thunberg ha rilasciato in questi giorni in cui “prende in giro” i suoi seguaci che, mentre lei è passata all’attivismo Pro Pal, ancora combattono per il clima. Ed è un passaggio che viene subito dopo quello in cui la diva del green ammette che sin dal principio la loro è stata anche una guerra contro il capitalismo. Ecco. Purtroppo il loro intento di azzoppare il capitalismo finirà solo per uccidere quei Paesi, come quelli europei, che si sono piegati a una lettura fricchettona della realtà. Eravamo convinti che, sposando le tesi ambientaliste, tutto il mondo ci sarebbe venuto dietro, rallentando le produzioni, rallentando la ricerca di benessere, rallentando lo sviluppo. Non è andata così. Noi ci siamo fermati, abbiamo ucciso le nostre industrie, svuotato i settori produttivi e nel frattempo Cina, India, Giappone e Stati Uniti continuavano a produrre, inquinare, consumare. Per due motivi: primo, sono molto più cinici di noi; secondo, solo quando hai raggiunto un certo benessere puoi permetterti di cominciare a pensare a come conservare il giardinetto dietro casa. L’ambientalismo è un privilegio che molti Paesi ancora si guardano bene dallo sposare: prima vorrebbero anche loro avere due auto a famiglia, ottime case, cibo abbondante. Poi magari…
- C’è un sondaggio interessante di Piazzapulita secondo cui la maggior parte degli elettori di centrodestra vorrebbe che Meloni si alleasse con Vannacci. Non so se alla fine Giorgia lo farà, ho i miei dubbi conoscendone l’indole. Però certo che essere maggioranza e farsi fregare di nuovo nella corsa al Quirinale sarebbe veramente una follia.
- Intanto una donna, Monica Busetto, dopo 13 anni di calvario giudiziario e prigione viene scarcerata. Tredici anni, cribbio. L’abbiamo sbattuta in cella con l’infamante bollino di killer sulla base di una prova regina, quella del DNA, rivelatasi non abbastanza robusta. Oltre Garlasco, insomma, c’è una giustizia che evidentemente fa schifo se sbatte dietro le sbarre un innocente pur sapendo che solo di fronte a prove certe il sistema dovrebbe arrivare a seppellire in cella un cittadino. Spero di non trovarmi mai, neppure per sbaglio, nelle grinfie di questa magistratura. Mi dispiace: ma 13 anni di carcere per un innocente sono un errore che non si può accettare, per nessun motivo.
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