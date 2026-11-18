Anche se sono passati già venticinque anni, il crollo delle Torri Gemelle resta l’orrore più grande provato dagli Stati Uniti per mano islamica. Eppure, con un colpo di spugna, il sindaco Zohran Mamdani chiude lo Strategic Response Group, l’unità di polizia che si occupa di anti terrorismo e gestione delle proteste. I compiti passeranno all’ufficio intelligence e a una nuova divisione formata da civili disarmati specializzati nel dialogo e nella de-escalation. Dopo tutto lo aveva promesso in campagna elettorale. In tempi non sospetti, era il 2020, aveva anche detto: «Forse dobbiamo diventare un po’ più bianchi, così da poterci intrufolare senza farci notare». Ora iniziamo anche a capire il significato di quelle parole. Depotenziare la polizia significa esporre New York e i suoi cittadini a pericoli che speriamo vivamente, per il bene di tutto l’Occidente, non debbano più correre.