Anni di corsi sulla diversità, programmi di formazione per tutelare le minoranze e promuovere l’inclusione, strategie per rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica sull’onda del credo woke, e poi adesso la polizia inglese deve gestire il più classico degli scandali, un gruppo WhatsApp con commenti irripetibili, in cui però ci sono «commenti razzisti contro persone bianche». Scrive il Sun: «In un caso un agente musulmano avrebbe espresso giudizi sprezzanti definendo alcuni bianchi feccia». Ce l’aveva, chissà perché, con quelli che bazzicano i parchi divertimento. Pare che a far allargare l’indagine sia stato un messaggio poco lusinghiero a una poliziotta. Pure questo inviato da un musulmano. Ci sarà un’inchiesta interna, alcuni sono già stati puniti. Sicuramente, ci saranno prese di posizione pubblica, manifestazioni e sit in contro il razzismo nei confronti delle persone bianche.