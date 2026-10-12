“Costruiamo il Futuro”, Flutter SEA premia l’ASD AUSportiva

Cerimonia conclusiva all’Auditorium Allianz MiCo del Premio Costruiamo il Futuro, l’iniziativa promossa da Fondazione Costruiamo il Futuro per sostenere le associazioni del Terzo settore di Milano e provincia che contribuiscono a generare valore per le comunità. Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars e leader nel settore dell’intrattenimento, in qualità di Main Partner di questa decima edizione, ha assegnato un Premio Speciale ad A.S.D. AUSportiva, realtà che accompagna oltre 160 atleti di tutte le età con diverse forme di disabilità nella pratica di dieci discipline sportive.

Il Premio Speciale sosterrà le attività del progetto di vela integrata a Bellano, sviluppato insieme a Vela a Colori, che rende accessibile la pratica della vela anche a chi ha limitazioni motorie. Il contributo servirà a garantire la continuità dell’attività e ad acquistare un sollevatore, indispensabile per consentire un imbarco sicuro e autonomo a tutti gli atleti.

Per l’edizione 2026, la collaborazione con Premio Costruiamo il Futuro si è arricchita di altre due importanti iniziative: colleghe e colleghi di Sisal, Snai e PokerStars Italia hanno avuto l’opportunità di conoscere, nel ruolo di Visitor, alcune delle associazioni candidate redigendo le schede di approfondimento che hanno guidato la selezione finale; l’Ippodromo Snai San Siro, asset di Flutter SEA, ha invece ospitato, nella splendida cornice della Palazzina del Peso, il Comitato d’onore incaricato di selezionare le 100 associazioni premiate.

“Ascoltare i territori e valorizzare le realtà che ogni giorno operano con impegno nelle comunità significa contribuire concretamente alla costruzione di un impatto positivo. Il Premio Costruiamo il Futuro rappresenta tutto questo in modo unico da ben dieci anni e siamo davvero orgogliosi di aver condiviso con loro gran parte di questo percorso, coinvolgendo in questa edizione anche le nostre colleghe e i nostri colleghi - ha sottolineato Manuela Belmonte, Chief Legal & Risk Officer Flutter SEA -. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere da vicino realtà straordinarie, che fanno la differenza nella quotidianità di tanti giovani, come A.S.D. AUSportiva a cui consegniamo il nostro Premio Speciale, per la passione con cui ci ricorda come lo sport sia una delle leve più potenti di inclusione, capace di restituire autonomia e fiducia”.

Fondazione Costruiamo il Futuro si conferma come partner di eccezione e di lunga data per Flutter SEA, che ha raccolto e dato continuità al percorso avviato nel 2018 da Fondazione Snaitech, l’ente filantropico del terzo settore del Gruppo. La collaborazione testimonia la volontà condivisa di sostenere le realtà che operano sul territorio e i loro progetti. Collaborazione con Fondazione Costruiamo il Futuro e sostegno al Premio, che si inseriscono nel più ampio percorso di sostenibilità di Flutter SEA, delineato nel Positive Impact Report. Attraverso il Positive Impact Plan di Flutter, la regione promuove iniziative dedicate alle persone, alle comunità e ai territori, sostenendo progetti di inclusione, educazione e sport che nel 2025 si è tradotto nel sostegno a 48 associazioni nei Paesi in cui opera Flutter SEA.