Il rischio di crederci forti

C’è un solo rischio da non sottovalutare prima di collegarsi questa sera con Bruxelles per accompagnare l’Italia di Mancini all’ultimo decisivo appuntamento col Belgio e scolpire la classifica del girone e della Nations. Il rischio è quello elementare, dopo aver rifilato un brillante 3 a 1 alla Francia, di considerarsi da calimero del calcio continentale al più bel figo del reame. No, non è ancora questa la realtà. Non siamo diventati una squadra fortissimi ma non siamo, per fortuna, nemmeno quelli, fragili e arrendevoli, di settembre scorso quando proprio dal Belgio prendemmo una sventola che fece immaginare l’attraversamento del deserto più lungo e faticoso. Cosa è cambiato nel frattempo? Per esempio la scoperta che alcuni talenti (un nome su tutti: Romano) hanno bisogno ancora di maturare e non bastano poche presenze in campionato col Cagliari per assumere la regìa dell’Italia. Per esempio che tra gli esponenti della vecchia guardia di Wembley 2021 (Barella) ci sono risorse e orgoglio per competere col centrocampo dotatissimo di Zidane. Infine è cambiato lo scenario: andando in giro per i club e in Europa è possibile identificare alcuni giovanotti di belle speranze che qui da noi non hanno trovato stabile residenza. Due nomi su tutti: uno Doumbia (che Tare aveva prenotato per il Milan), l’altro Kayode che sembra già un veterano. Significa che stasera non sarà scontato colmare la distanza tecnica dal Belgio (la loro cifra è superiore alla nostra) e suggerisce, anche in caso di sconfitta, di farsi guidare dalla bussola dell’equilibrio nel giudizio perché un nuovo ciclo non si inventa in poche settimane o mesi. Così come non s’inventa l’erede del gigante Gigi Riva dopo 9 squilli in 14 presenze. Sono numeri eccellenti ma il record di Rombodituono (35 gol e resiste da una vita) è ancora lontano.