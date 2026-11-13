Al Menotti in scena “Vangeli” di Gabriele Vacis: “Quello di Giovanni esprime Dio”

«Vangeli» è in prima milanese al Teatro Menotti fino a domenica: la nuova creazione di Gabriele Vacis, nella Scenofonia di Roberto Tarasco, debutta con la compagnia PoEM, Potenziali Evocati Multimediali, nata a dicembre 2021 da una classe della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino per un teatro di stampo artistico pedagogico. Vangeli porta in scena le parole delle Scritture per interrogarsi sul significato di grazia e verità in un mondo che sembra averle smarrite. Sentiamo Vacis mentre è a Cittadella (PD) per il debutto di «Predatori di Paura», tratta dal «Bilora» di Ruzante, con Andrea Pennacchi: «Qui, una piccola città in Veneto, c’è un teatrino meraviglioso».

È Milano la capitale del teatro?

«Nel nostro Paese ci sono teatri ovunque, Milano è importante per la tradizione del suo pubblico».

Cosa si aspetta da Milano per «Vangeli»?

«Da Milano mi aspetto sempre molto perché ci sono affezionato, sono stato coordinatore al corso di Regia alla Paolo Grassi e oggi insegno Istituzioni di Regia in Cattolica. In città il pubblico teatrale si fa sentire, è quasi una tradizione. Anche l’anno scorso sono stato al Menotti ed ero stupito dalla presenza di giovani».

Il Vangelo si presta a essere rappresentato?

«Abbiamo scelto il Vangelo di Giovanni, sembra il meno narrativo. Padre Enzo Bianchi ci ha portato capire perché è così completo, perchè esprime direttamente Dio».

Ha iniziato con l’Antico Testamento, ora arriva ai Vangeli e poi approderà al Corano. Cosa c’è in comune fra questi testi?

«Abbiamo esplorato le radici della nostra cultura che sono ebraico-cristiane: il Vangelo di Giovanni dice In principio era il Logos. E cos’è il Logos? È parola che si fa corpo: meglio del teatro credo non ci sia per un lavoro in questo senso. PoEM è una compagnia di 12 ragazzi del ’99: l’idea di esprimere queste parole antiche nel corpo dei giovani era l’obbiettivo. Sul Corano stiamo lavorando. Rappresenta gli altri, ciò che è altro da noi, che non conosciamo. Il Corano non è narrativo. Mentre le nostre radici ebraico-cristiane corrispondono anche al nostro modo di pensare narrativo».

Questo tipo di teatro apre più il cuore o la mente?

«Tutt’e due, perché il logos è una questione che ci coinvolge per intero, cuore e mente».