Al Teatro Strehler torna Goldoni riletto da Valerio Binasco

Dopo aver visto «Una delle ultime sere di carnovale», con la regia di Squarzina, uscii dal teatro di Genova turbato, commosso e felice, non tanto per il testo ma per il risultato scenico. Tra le migliaia di spettacoli visti e le decine che sono impresse nella mia memoria, un posto particolare occupa quella messinscena per la potenza filologica nel costruire il mondo dei tessitori, con quei telai settecenteschi in scena, quella lunga tavola che poteva ospitare 16 personaggi per il gioco a coppie della Meneghella, per quel salone-laboratorio addobbato per gli ospiti, con una scala che portava nella parte superiore della casa di Zimaria e della figlia Domenica. Il grande salone, come quello pensato da Valerio Binasco per la sua messinscena di «Una delle ultime sere di carnovale», in scena al Teatro Strehler da domani al 29 novembre, ospita, in occasione del Carnevale, gli amici mercanti impiegati nella attività manufatturiera dei tessuti e delle stoffe, su disegni di Anzoletto, venuto ad informare che svolgerà il suo lavoro in Moscovia. Come sostiene Goldoni, in «L’autore a chi legge»: «La Commedia è una allegoria», ovvero in Anzoletto bisogna vedere l’autore, mentre nella Compagnia dei Tessitori, bisogna vedere i Commedianti. Goldoni, come Anzoletto accetterà l’incarico, convinto che la sua missione di «riformatore» sia finita, a detta dei suoi detrattori, l’Abate Chiari e Carlo Gozzi che proponevano un teatro non realistico, aperto alla fantasia e alla dimensione favolistica, con un pubblico che cominciava a privilegiare commedie come Turandot o Re Cervo. Goldoni a 54 anni non si sente più accettato, pertanto deve decidere sul suo futuro di commediografo e sulla sua situazione economica che non prevedeva ancora una pensione. Il suo rammarico lo mette in bocca ad Anzoletto, si sente abbandonato dal potere, dopo infiniti successi, tanto da dover scegliere l’allontanamento, motivo molto presente nella commedia, scritta nel 1761, definita degli Addii. Mi viene in mente la «Sinfonia degli Addii» di Haydn, scritta dieci anni dopo, che contiene il tema del congedo. Anzoletto è venuto in casa di Zimaria per congedarsi, generando una atmosfera malinconica che colpisce per prima Domenica, la sua promessa sposa. La malinconia comporta un distacco e coinvolgerà tutti i personaggi. Valerio Binasco alla malinconia ha preferito la delicatezza, non c’è tristezza nel suo spettacolo, il martedì grasso è vissuto con i ritmi che la festa richiede, facendo accettare, ai personaggi, la complessità del reale. Se la malinconia lascia delle tracce, la delicatezza è una forza che sa opporsi alla crisi dei sentimenti e ad ogni forma di incompetenza.