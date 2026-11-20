«Oggi le persone non hanno alcun dipinto nascosto, sono letteralmente il ritratto di Dorian Gray». È una considerazione amara ma inconfutabile quella di Ferdinando Bruni, interprete della pièce ispirata al celeberrimo romanzo di Oscar Wilde, in cartellone al Teatro Elfo Puccini da oggi al 13 dicembre con la firma registica di Francesco Frongia. «Questa storia ci parla dell’ossessione per la bellezza, per l’eterna giovinezza a ogni costo, anche se è un costo morale. Ci parla della modifica chirurgica di noi stessi e della maschera che indossiamo in società. Della concentrazione su noi stessi senza più vedere il mondo che ci sta attorno. E nasconde un ammonimento: è necessario svincolare il giudizio su un’opera dal suo autore, arte e artista. Questo ci interroga sul radicalismo iconoclasta woke». Per l’attore e regista tra i fondatori del Teatro dell’Elfo, Wilde è una costante attrazione, oltre che una voce profetica: «Jorge Luis Borges - spiega con un sorriso Ferdinando Bruni - diceva che Oscar Wilde aveva sempre ragione». Dopo «L’importanza di chiamarsi Ernesto» e «Atti osceni. I tre processi di Oscar Wilde», già passati da questo storico palcoscenico milanese, Bruni ha in queste settimane in scena, fino al 6 gennaio, anche «Un marito ideale». «Il ritratto di Dorian Gray» si presenta in prima nazionale con un allestimento particolare: un solo narratore, la scenografia essenziale raffigurante una soffitta con oggetti affastellati e, in un angolo, una cornice a evocare il famoso ritratto. Il gioco di luci e una colonna sonora suggestiva, tra Mozart, Satie e commenti contemporanei, completa un microcosmo dove, spiega l’interprete, «a vincere è la prosa di Oscar Wilde, una prosa perfetta, ironica e tagliente che col tempo sarebbe diventata sempre più esatta e asciutta. Lo stesso autore ricorda che l’amico e giovane illustratore Aubrey Beardsley, dopo aver letto Il Ventaglio di lady Windermere gli aveva consigliato di asciugare la sua scrittura». Sebbene il linguaggio di Wilde sia stato rispettato, un lavoro di sintesi ne «Il ritratto di Dorian Gray» di Bruni e Frongia era dovuto per evidenti necessità teatrali. «Abbiamo preso come testo di riferimento la prima versione del romanzo, vale a dire il racconto pubblicato nel 1890 dal periodico statunitense Lippincott’s Monthly Magazine spiega Ferdinando Bruni - In questo lavoro vogliamo restituire al pubblico la potenza della scrittura di Wilde, la sua capacità di evocare mondi e atmosfere. Vogliamo mostrare come le parole, quando usate con maestria, possano scuotere l’anima del tempo, attraversare le epoche e insegnarci che le sfumature per passare dal bianco al nero sono infinite, che non esistono verità o risposte semplici e che il cuore umano è assetato di bellezza».