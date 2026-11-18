Domata con amarezza. È la Bisbetica shakespeariana alla quale Amanda Sandrelli dà volto nella rappresentazione tradotta e adattata da Francesco Niccolini, in cartellone al Teatro Menotti fino a domenica. Una delle commedie più celebri nate dalla penna del Bardo trova - ne «La Bisbetica Domata» diretta da Roberto Aldorasi, prodotta dal Teatro Stabile di Trieste una declinazione particolare. La Caterina protagonista della storia è una donna che urla la propria indipendenza ma non potrà fare molto di più. «È lo sguardo nostro, contemporaneo, che è cambiato e giudica in modo del tutto differente l’esito di questa vicenda», spiega l’attrice romana.

Cosa l’ha attratta di questa piéce?

«La Bisbetica è uno strano oggetto. Il finale ci spinge oggi a una riflessione amara. Il monologo di Caterina, quando sostiene che in nessun posto si sta bene come sotto il piede del marito, oggi ci appare intriso di un’ironia amara e potente. La traduzione del testo da parte di Niccolini è rispettosa, ma lo sguardo cambia. Dunque posso dire che la cosa che mi ha attratto di più della Bisbetica è l’avere molteplici livelli di lettura».

Fino ad oggi questa storia è stata pensata sempre come commedia.

«E resta tale, perché i versi di Shakespeare sono ironici e divertenti. In passato divenne anche un musical, se si pensa a Kiss Me Kate, successo a Broadway e poi film».

Che tipo di Bisbetica è la sua?

«Una donna non più giovanissima, che ha un fondo di ribellione allegra. Caterina possiede un’energia ribelle che definirei infantile. Ma se nella prima parte dello spettacolo a vincere è la farsa, nella seconda emerge la capacità di Shakespeare di marcare il potere della manipolazione e della sottomissione alla quale la donna va incontro. La maestria di Shakespeare è quella di saper creare personaggi che non sono mai a senso unico: sono figure a tutto tondo».

La commedia è un genere nel quale si trova a suo agio?

«Da sempre. Ma sono convinta che in questi ultimi anni dalla pandemia a oggi il teatro abbia il compito di alleggerire gli umori del pubblico».

Quali progetti ha per il futuro?

«A fine gennaio 2027 inizio le prove di una commedia francese di Emmanuel e Armelle Patron intitolata Cari genitori. Io e Giulio Scarpati siamo protagonisti di una storia grottesca dove una vincita alla lotteria devasta una famiglia».

Set e palcoscenico fanno parte della storia della sua famiglia: quando va in scena un pensiero corre ai suoi genitori Stefania Sandrelli e Gino Paoli?

«Papà è mancato da pochi mesi, e io sono ancora fresca di lutto. In questo periodo non c’è giorno in cui non pensi a mio padre. L’amore per il palco mi viene da lui. Era davvero affascinante vedere come sapeva gestire la scena».