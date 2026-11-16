Chailly alla Scala esegue Bruckner per Blomstedt

Un passato costellato di «mostri sacri», nomi da brivido nella prassi dell’esecuzione bruckneriana: Jochum, Klemperer, Walter, Furtwaengler e lo stesso Karajan, innamorato da sempre del mistico connazionale.

I cultori di Anton Bruckner (1824-’96) adorano bacchette come Jascha Horenstein, Sergiu Celibidache, Gunter Wand, Georg Tintner e l’indimenticato Herbert Blomstedt, il direttore svedese scomparso pochi giorni fa lasciando un ciclo registrato a Lipsia tra il 2005 e il 2012, ma soprattutto un’indimenticabile Nona eseguita nel 2024, all’età di 97 anni, nella cornice del monastero austriaco di St. Florian, luogo di sepoltura del compositore di cui ricorreva il bicentenario dalla nascita. Proprio all’incompiuta «Sinfonia in re minore» WAB 109, l’ultima e più eterea delle opere di Bruckner, testamento spirituale del grande tardoromantico, sono dedicati tre appuntamenti oggi, domani e venerdì (ore 20), con Riccardo Chailly sul podio della Filarmonica della Scala. A sua volta sublime bruckneriano capace di letture al contempo solide e moderne, Chailly è intimamente legato alle sinfonie del gigante di Ansfelden: acclamate quelle eseguite tra Berlino e Amsterdam sullo scorcio del secolo scorso, frutto di rigorosi approfondimenti.

Le tre serate, alla memoria di Blomstedt - che precedette il maestro milanese alla guida del Gewandhaus di Lipsia e proprio con la Nona debuttò alla Scala nel 2015 - avranno una particolarità: la ricostruzione filologica del Finale, realizzata dai musicologi Nicola Samale, John A. Phillips, Benjamin-Gunnar Cohrs e Giuseppe Mazzuca. Scritta lungo gli ultimi nove anni di vita di Bruckner e dedicata «Dem lieben Gott» (Al buon Dio), la Nona resta tra le testimonianze più profonde della sua concezione sinfonica, straordinariamente interpretata anche da Bernstein, Haitink, Giulini, l’ultimo Abbado (da ascoltare a Lucerna, 2013).

Alla morte del compositore la partitura restò incompiuta: i primi tre movimenti, quelli che di norma vengono eseguiti, erano definiti, mentre dell’ultimo, i cui lacunosi lacerti datano tra il 1894 e il ’96, sopravvivevano abbozzi, schizzi e manoscritti. La «maledizione della Nona» aveva colpito anche il religiosissimo Bruckner, come prima di lui Beethoven, Schubert, Dvorak (Dal Nuovo Mondo data 1893, poi 11 anni di silenzio sinfonico fino alla morte) e, di lì a non molto, Gustav Mahler, sulla cui Decima i musicologi si affaccendano da generazioni. Non è il solo mistero che aleggia intorno a una partitura dalle architetture monumentali, plastiche e ariose, che risente della formazione organistica del compositore: il quale, «avvertendo che la Nona Sinfonia sarebbe stata la sua ultima» (così il biografo Sergio Martinotti), la volle grandiosa e ne intrise le fluttuanti atmosfere di una chiaroscurale sospensione del tempo che, volta in tormentata angoscia, ritroveremo nella straziante coda in Adagio dell’omologa mahleriana. Un’atemporalità che colpì Quirino Principe: «Il senso di attesa ininterrotto - scrisse - non è soltanto il mondano elemento di un romanzo o poema in musica. È un’ascesa inumidita di rugiada mistico-romantica, affine ai distillati di Wackenroder, Tieck e Novalis». Dall’insediamento al Piermarini come direttore musicale nel 2017, Chailly ha riservato al patrimonio mitteleuropeo un’attenzione particolare, mettendo in relazione la grande tradizione austro-tedesca con le scuole del Novecento.

Prezzi da 20 a 110 euro.