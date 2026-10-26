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Teatro

Gli occhi della guerra a Milano nel più importante teatro d’Italia

Redazione
Gli occhi della guerra a teatro
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Teatro pieno e standing ovation ieri a Canzo per Gli occhi della guerra di Fausto Biloslavo e Gian Micalessin.

Oltre 40 anni di conflitti raccontati con le immagini, le paure, le emozioni e le storie dei due inviati.

Gli occhi della guerra a teatro
Gli occhi della guerra a teatro

A nome dei feriti d’Italia ospite d’onore sul palcoscenico il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare.E stasera alle 20.30 il debutto al Piccolo a Milano.

Fausto Biloslavo e Gian Micalessin con Gianfranco Pagiia
Fausto Biloslavo e Gian Micalessin con Gianfranco Pagiia

Foto Massimo Cetin - guarda la gallery di foto dello spettacolo teatrale a Canzo

Per acquistare gli ultimi biglietti: https://ticketshop.piccoloteatro.org/selection/event/date?productId=10228688276054&advantageId=10228694462401

Gli occhi della guerra a teatro
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