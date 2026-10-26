Gli occhi della guerra a Milano nel più importante teatro d’Italia

Teatro pieno e standing ovation ieri a Canzo per Gli occhi della guerra di Fausto Biloslavo e Gian Micalessin.
Oltre 40 anni di conflitti raccontati con le immagini, le paure, le emozioni e le storie dei due inviati.
A nome dei feriti d’Italia ospite d’onore sul palcoscenico il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare.E stasera alle 20.30 il debutto al Piccolo a Milano.
Foto Massimo Cetin - guarda la gallery di foto dello spettacolo teatrale a Canzo
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