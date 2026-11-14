Le “Raffaelle” che a teatro vogliono recitare la Carrà

Alte, basse, magre, robuste, more, bionde, simili e diversissime, come la luna dal sole. Nelle scorse settimane più di mille aspiranti Carrà hanno assediato il teatro Brancaccio di Roma. Si davano le audizioni per scovare la protagonista di Raffaella, il primo musical dedicato a «Nostra Signora della Tv» che, dopo il debutto di tre anni fa a Madrid (150mila spettatori), esordirà il 10 febbraio a Roma nella versione italiana e il 1 aprile a Milano. A scrutarle tutte, una dopo l’altra, «e più emozionato di loro, perché trovare una nuova Raffa è una grande responsabilità», l’autore, coreografo e regista Luciano Cannito. «Chi stiamo cercando? Una sconosciuta, innanzitutto. Non puoi essere già famosa per impersonare la più famosa delle showgirl». Una sconosciuta d’accordo; ma come? «Venti, venticinque anni (con trenta canzoni e sedici ballerini il musical racconta solo gli esordi di Raffa) pulita, solare, grintosa. E sensuale, naturalmente». Ma d’una sensualità «fatta in casa»: «Che rassicuri gli uomini facendo simpatia alle donne. E innamorando i bambini. Prendete me: a 9 anni io di Raffa ero cotto».

Così sul palco ad ondate successive, sulle note di Ballo ballo, sgambettano

centinaia di Raffaelle, tutte numerate come a Miss Italia, e nessuna davvero somigliante all’originale. C’è l’alta e filiforme che funzionerebbe meglio ad una sfilata e c’è l’esuberante con la quarta di reggiseno che deve aver confuso personaggio; quella che alza la gambetta come la Parisi (audizione sbagliata?) e quella che ostenta un brillantino all’ombelico, ad attrarre propizie analogie. Una sola, sfacciata, già indossa la parrucca a caschetto biondo. Poi si capisce il perché di tanta varietà tipologica: «Oltre alla protagonista - spiega Cannito - oggi noi cerchiamo anche gli altri personaggi femminili, come Nadia, un’immaginaria amica del cuore di Raffaella». Una cosa è certa: queste giovanissime raramente hanno visto con i propri occhi il mitico originale. «Certo che l’ho vista ballare, la Carrà! - giura Giulia, 22 anni, napoletana -. Mia madre me ne parlava tanto che sono andata a cercarla su YouTube». «Io le somiglio nella ribellione garantisce Anita, romana -. Come lei non sopporto schemi troppo scontati». Ed Elsa, originaria del Marocco: «Beh: in fondo il talento non ha colore, no?».

Con tutte senza eccezioni Cannito insiste: «Sorridete! Per Raffaella il sorriso è tutto!». D’improvviso ne fa uscire una dalla fila. Quella, speranzosa, si crede notata, e invece: «Quando balli trasmetti

malinconia! - la raggela lui - che problemi hai?». Le più esitanti vengono sferzate a dovere: «Pudore e discrezione funzionano fuori di qui. Ma ad un’audizione dovete essere sfacciate. Non siamo noi, a scegliervi: siete voi, che dovete farvi scegliere!». Nemmeno un attimo di tregua: dopo la prova di ballo tocca a quella canora, e tutte a gorgheggiare il Tuca Tuca. Ben presto, davanti alle canterine più talentuose, le mediocri o le disilluse dichiarano che s’accontenterebbero dei ruoli marginali. «Il livello di preparazione generale è comunque molto alto - commenta la promoter Valeria Arzenton, cui si deve l’idea del musical - sceglierle non sarà facile». Un’ondata dopo l’altra Cannito fa brevi, implacabili segni sull’elenco delle provinate. Un tratto di penna, e il destino di ciascuna è stabilito. «Cosa farò se verrò esclusa? - risponde Cecilia alla domanda più crudele - Ritenterò. Ormai ci sono abituata». Fuori, ad aspettare le escluse, i fidanzati. Cui già tocca asciugare le prime, inarrestabili lacrime.