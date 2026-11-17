«La misteriosa scomparsa di W», dal romanzo di Stefano Benni, segna il debutto alla regia di Ambra Angiolini, da questa sera a domenica al Carcano. La Angiolini è anche la protagonista, la donna di nome W che si accorge di aver perso una parte di sè.

Il racconto è a tratti ironico, a tratti surreale, altre volte amaro e vero. Alla fine la protagonista tornerà in possesso della sua parte mancante, «tornerà intera, meravigliosamente non conforme, solida nelle crepe di fragilità perchè avrà ricostruito davanti a tutti il suo corpo e la sua umanità, in un mondo apparentemente troppo cinico e senza più umane ambizioni». Lo spettacolo ha debuttato prima dell’estate al Ravenna Festival ed è in tournée estiva in tutta Italia.

W una mattina si sveglia e non è più «a posto», molte cose non tornano nel suo sentire. Tutte le promesse che le erano state fatte da piccola non sono state mantenute e i rapporti, per lo più disumani, hanno rotto ciò che era intero. Ai suoi piedi, in una piscina di macerie, pezzi di plastica, gli scarti di materiale velenoso di cui il mondo ormai si nutre. W apre gli occhi e si guarda intorno. Esce dal suo coniglio che ora è tanto grande da contenerla tutta, imprigionata più che protetta da un bisogno di infanzia perenne, per sentire meno il male che fa lo stare al mondo come ci stanno tutti gli altri. Il corpo di W fuori dal suo «coniglio» è esploso in mille pezzi: W li cercherà uno ad uno. Scoprirà che nessuno dei suoi pezzi ha la forma o la grandezza di prima e che quindi lo sforzo non sarà solo quello di cercarli, ma capire come rimetterli nonostante tutto al loro posto. W incarna tutte quelle persone che non vogliono morire ma non sanno come si fa a vivere in questa vita.

Uno spettacolo esperienziale: nessuno verrà soltanto per sedersi e guardare. Gli spettatori porteranno quel che provano, sentono, e Ambra-W cercherà di far vivere tutta questa umanità che fuori dal teatro non è facilmente applicabile alla vita.