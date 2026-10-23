“Sarà sempre Odissea”: all’Ortea Palace Hotel il racconto di Omero incontra le nuove generazioni del teatro

Prende il via sabato 31 ottobre “Sarà sempre Odissea”, il ciclo di letture e performance dal vivo organizzato dalla Fondazione INDA all’ Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection: sei appuntamenti, il sabato alle ore 18.30, fino al 19 dicembre, che rappresentano l’ultima tappa del progetto “Il Teatro tra luce e parola”. In programma sei performance con le letture dei più celebri episodi dell’Odissea, affidate agli allievi e alle allieve dell’Accademia dell’INDA. Le letture degli allievi dell’Accademia dell’INDA saranno un viaggio teatrale attraverso i momenti più significativi del poema omerico, dalla partenza di Odisseo da Ogigia fino al ritorno a Itaca. A guidare i ragazzi nella preparazione delle performance saranno i docenti dell’Accademia con il responsabile della didattica Michele Dell’Utri.

“Sarà sempre Odissea” prenderà il via il 31 ottobre alle 18,30 con la lettura intitolata “Nostalgia. La partenza da Ogigia” per poi proseguire il 14 novembre con “Raccontarsi. Alla corte dei Feaci”; il 21 novembre con “Circe, l’ingannatrice di Eea”; il 28 novembre “Catabasi. Dialoghi con l’ombra”, il 12 dicembre “Vedere il ritorno. Itaca” con una serata speciale che coinvolgerà anche alcuni docenti dell’Accademia, e il 19 dicembre con il ricongiungimento tra Ulisse e Penelope. Il ciclo si svolgerà nella Moderna Agorà dell’Ortea Palace Hotel, che torna ad aprirsi alla città attraverso il teatro. Gli appuntamenti offriranno al pubblico l’opportunità di conoscere il lavoro dei giovani interpreti e rafforzeranno il dialogo tra l’Accademia e il territorio, dando continuità alla proposta culturale anche oltre la stagione delle rappresentazioni al Teatro Greco. Il calendario di incontri segna la conclusione di un più ampio progetto che ha visto anche quest’anno la collaborazione tra INDA e Ortea Palace Hotel, con “Il Teatro tra luce e parola”, l’iniziativa lanciata a fine aprile che ha trasformato gli spazi dell’hotel nel centro di Ortigia, in un luogo di confronto con registi e artisti, da Robert Carsen a Filippo Dini, da Anna Bonaiuto a Vinicio Marchioni.

Oltre ai dialoghi con i grandi protagonisti delle rappresentazioni classiche, l’Ortea Palace Hotel ha ospitato un percorso fotografico che ha raccontato gli spettacoli al Teatro Greco di Siracusa. «Questi appuntamenti confermano e rafforzano un rapporto di collaborazione con l’Ortea Palace che nel tempo è diventato solido e prezioso» dichiara Francesco Italia, presidente della Fondazione INDA. «Abbiamo voluto che i protagonisti di questa ultima parte fossero i giovani dell’Accademia: sono il futuro del teatro classico e un investimento prioritario per la Fondazione. Dare loro la voce per raccontare l’Odissea, proprio mentre ci prepariamo a riportarla in scena al Teatro Greco nel 2027 con la regia di Giuliano Peparini, ci sembrava il modo più bello per chiudere questo percorso».

«Accogliere i giovani dell’Accademia dell’INDA significa dare continuità a un percorso che mette in relazione il nostro hotel con la vita culturale di Siracusa e con le nuove generazioni di interpreti», afferma Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels. «È un’espressione della nostra idea di ospitalità: aprire gli spazi dell’albergo alla città e creare occasioni di incontro tra chi la abita e chi la visita. La collaborazione con la Fondazione INDA ci permette di contribuire a una proposta culturale che prosegue oltre la stagione del Teatro Greco, valorizzando il patrimonio di Siracusa e il lavoro dei giovani che ne raccolgono e rinnovano l’eredità». L’ingresso è gratuito. In occasione degli appuntamenti, Ortea Palace proporrà inoltre un aperitivo tematico ispirato all’Odissea, su richiesta.