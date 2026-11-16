Atp Finals, è il giorno del debutto di Cobolli: i precedenti con Medvedev e dove vedere la gara

L’emozione del debuttante. Questa sera, a partire dalle 20.30, tutto l’Inalpi Arena sarà per lui, per Flavio Cobolli da La Spezia ma cresciuto a Roma. Per la prima volta l’italiano attualmente numero 6 del ranking mondiale, partecipa alle Atp Finals al termine di una stagione splendida dove ha raggiunto la finale Slam al Roland Garros. Nella prima gara del girone eliminatorio, l’azzurro se la vedrà con un avversario forte e molto ostico: il russo Daniil Medvedev, che in classifica lo precede al quinto posto. Gli altri avversari del girone sono Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe.

L’attesa di Flavio

“Questa è un po’ la mia Coppa Davis in singolare”: con queste parole e l’importanza che il torneo riveste, Flavio Cobolli si prepara al debutto a Torino come dichiarato alla vigilia della gara. ”Ho sempre detto che la Coppa Davis per me viene prima di tutto, la penso ancora così. Giocare questo torneo di fronte al pubblico italiano in questo stadio (Inalpi Arena, ndr) così incredibile, credo che mi darà delle emozioni molto forti, difficili da contrastare. Emozioni che però ho tanta voglia di sentire”, ha dichiarato ai giornalisti.

“Non capita a tutti”

A giocarsi le Finals, ogni anno, sono i “Maestri” di questo sport, i primissimi al mondo con la racchetta. Ormai, Flavio è stabilmente nella top ten e ne è perfettamente consapevole rispettando ogni avversario ma sapendo di avere le carte in regola per giocarsela con tutti.

“Credo di essere un giocatore che si esalta nei grandi palcoscenici contro i grandi giocatori. Allo stesso tempo credo di far parte dei grandi giocatori perché essere qui e giocare questo torneo non capita a tutti. Se ci arrivi vuol dire che devi essere temuto, e credo che sia la chiave di questa settimana” ha dichiarato l’azzurro.

I numeri della gara

Cobolli e Medvedev si sono già scontrati tre volte: due le vittorie del russo, entrambe le volte nel 2024 prima al terzo turno degli Us Open e ai quarti di finale dell’Atp di Pechino. Ma è l’ultimo precedente il più benaugurante con la vittoria di Cobolli, quest’anno, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid in tre set.

Dove e quando vedere la gara in tv

Ottime notizie per gli appassionati di questo sport e i tifosi di Cobolli: la gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e si giocherà a partire dalle ore 20.30. Per gli abbonati, l’incontro sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su SkyGo e NowTv.