Atp Finals, ecco i gironi

Per le partite bisognerà attendere ancora 48 ore, ma le Finals di Torino sono di fatto già cominciate con il sorteggio dei gironi. Zverev, Shelton, Fils e Jodar (gruppo McEnroe) da una parte; Alcaraz, Medvedev, Cobolli e Tiafoe (gruppo Lendl) dall’altra. Si parte domenica con la sfida testa-coda tra Zverev, numero 1 del mondo e della race, e Jodar, ultimo qualificato . Flavio debutterà lunedì sera contro Medvedev, in un match che potrebbe già essere decisivo per la qualificazione, dando Alcaraz come grande favorito del girone. «Deve viverla come una festa», ha detto il presidente Binaghi. «Questo è un evento super che speriamo possa proseguire ancora. Trent’anni fa la federazione era disastrata, ora siamo una potenza», ha aggiunto.