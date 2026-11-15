Bolelli e Vavassori, l’ultimo ballo alle Atp Finals: perché la coppia d’oro del tennis italiano si separa

The Last Dance. Che poi magari sarà la penultima, ma la sostanza non cambia. Andrea Vavassori e Simone Bolelli, attesi nella mattinata di lunedì all’esordio nelle Atp Finals di tennis, si apprestano a vivere l’ultimo torneo insieme prima di salutarsi. Con amicizia, certo: però, al netto della Coppa Davis che potrebbe vederli ancora uno di fianco all’altro tra qualche giorno se capitan Volandri deciderà in tal senso, le Nitto Atp Finals rappresenteranno il loro passo d’addio. Dall’anno prossimo le loro strade si separeranno: Vavassori, 31 anni e ancora una carriera mediamente lunga davanti a sè, farà coppia con il 36enne di El Salvador Marcelo Arevalo, due tornei Slam vinti ed ex numero uno della specialità, mentre Bolelli ha infine scelto il francese Manuel Guinard per quelli che saranno probabilmente gli ultimi mesi da trascorrere nel circuito avendo ormai compiuto 41 anni.

“Siamo a Torino per dare il massimo, come sempre. E possibilmente per vincere”, il loro mantra. Nella storia del tennis italiano, in ogni caso, ci sono già: nella scorsa edizione della Finals sono stati la prima coppia italiana a raggiungere la semifinale e non sembri traguardo da poco. E quella che si apprestano a vivere sarà la terza volta di fila tra le migliori otto coppie del mondo: mica male, ecco. Certo, nella loro carriera manca e mancherà un trionfo in un torneo dello Slam: ci sono andati vicino, ma non ci sono mai riusciti. Peccato, ovviamente: però i due ci hanno provato davvero, hanno dato sempre tutto e non possono rimproverarsi nulla. Da parte loro, massima dedizione e zero polemiche anche quando non sono stati schierati in Coppa Davis da capitan Volandri, il quale nel 2024 gli preferì la coppa Sinner-Berrettini nei quarti di finale contro l’Argentina: prima la maglia azzurra e il successo di squadra, poi l’ego di ognuno. E quindi: applausi e basta a entrambi. Amici anche fuori dal campo, pur se tra qualche settimana le loro strade si separeranno: Vavassori ha voglia di uno Slam in doppio, avendone già vinti due nel misto con la Errani ma essendo rimasto a secco nelle tre finali disputate al fianco di Simone, due agli Open d’Australia, una a Parigi. Quanto a Bolelli, uno Slam l’ha già vinto quando faceva coppia con Fognini e quindi nell’edizione 2015 degli Open d’Australia, avversari i francesi Mahut ed Herbert. Oggi Vavassori è settimo al mondo (ma è già stato tre volte sesto negli ultimi anni), Bolelli decimo (anche lui sesto nel 2015): insieme hanno vinto dieci tornei Atp, i primi italiani nell’era Open a trionfare a Roma in coppia, la scorsa primavera. Una stagione, quella attuale, che ha portato in dote anche il successo nel ‘1000’ di Miami e a Rotterdam: poi Buenos Aires, Halle e Pechino nel 2024, Adelaide, Rotterdam, Amburgo e Washington nel 2025.

Per loro, solo infiniti grazie. E una settimana torinese che si spera duri il più a lungo possibile: per cominciare – lunedì alle 11,30, la sfida sarà contro la coppia formata da Granollers e Zeballos.