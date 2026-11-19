Il crollo di Flavio. Cobolli saluta le Nitto Atp Finals, cedendo di schianto al cospetto di Francis Tiafoe: 7-6 (6), 6-0 per l’americano, che contenderà così a Medvedev l’accesso in semifinale. L’azzurro invece sfiderà domani Alcaraz in un match che per lui non conterà nulla ai fini del passaggio del turno: semmai gli sarà utile per fare pace con se stesso, dopo una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative. Eppure la serata era partita benissimo, con un break nel primo gioco conquistato a zero da parte di Cobolli: addirittura, l’azzurro aveva a disposizione due palle per andare sul 4-1 indirizzando così il match. Fallite quelle, invece, si è spenta la luce: Tiafoe recuperava lo svantaggio e, annullati due set point nel tieabreak di cui uno sul servizio dell’azzurro, portava a casa il primoparziale. Perso quello, ‘Cobbo’ si spegneva inesorabilmente di fronte a un pubblico incredulo.

Ieri è stata anche (soprattutto?) la giornata in cui Vanity Fair ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Sinner sarebbe in partenza per gli Stati Uniti per un nuovo consulto medico al ginocchio destro. Così, dopo gli accertamenti che lo hanno visto spostarsi tra il JMedical di Torino e il San Raffaele di Milano, l’altoatesino avrebbe deciso di chiedere un ulteriore parere oltre oceano: solo pochi giorni fa Sinner era parso sufficientemente tranquillo, attento a rispettare i protocolli medici che gli erano stati dati e fiducioso che tutto potesse evolvere per il meglio, al punto da esprimere la speranza di essere pronto anche per «qualche torneo prima degli Australian Open» di gennaio. Se il viaggio negli States sarà confermato, il rischio è invece che i tempi si dilatino.

Le Finals torinesi hanno poi proposto la seconda sconfitta in altrettante partite e il conseguente addio al torneo della coppia Bolelli-Vavassori, ma soprattutto lo strapotere di Alcaraz, già qualificato per le semifinali: lo spagnolo ha maltrattato Medvedev (6-2 6-4) nonostante un fastidio muscolare alla coscia sinistra. «Un giorno di riposo mi aiuterà», è stato il suo successivo commento. Che pare più che altro un’ipoteca sul successo finale.