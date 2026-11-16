Piccole ma sostanziali differenze. Flavio Cobolli tiene testa a un osso duro come Daniil Medvedev per un set e mezzo ma poi cede al russo che vince in due set la gara di debutto delle Atp Finals con il punteggio di 7-6, 6-3. Gara complicata e con la tensione del debuttante, l’azzurro viene da un infortunio alla coscia sinistra ma c’è anche da dire che uno come Medvedev è logicamente più abituato a questi palcoscenici e al tipo di pressione che c’è in questi match. A volte l’azzurro non ha osato più di tanto, avrebbe potuto rischiare un po’ di più contro un avversario di questo livello. Nulla è perduto, ovviamente, ma la gara di mercoledì contro Tiafoe può già diventare decisiva per evitare l’eliminazione: l’americano, nel pomeriggio, ha ceduto nettamente a Carlos Alcaraz che si è imposto con un doppio 6-2.

La sconfitta di Cobolli

Come era nelle attese, la gara inizia in equilibrio: il primo set vede un testa a testa nei rispettivi turni di servizio. Molto bravo Cobolli ad annullare due palle break nel quarto game, siamo 2-2. Fa ancora meglio nell’ottavo game quando l’italiano va sotto 0-40 ma recupera e tiene il punto sul proprio servizio, 4-4. Ci sono molti ace e prime vincenti, la logica conseguenza è il tie-break. Qui, il russo si dimostra più solido nei momenti decisivi e lo vince 7-4, un set avanti per il russo dopo 54 minuti di gioco con tre errori decisivi commessi da Flavio nel corso del tie-break.

Nel secondo set le differenze in campo si acuiscono: arriva un sempre più evidente calo fisico di Cobolli che battaglia fino al sesto game, 3-3, ma poi Medvedev scappa via strappando il break al settimo game (4-3) e conquistando il punto sul servizio, 5-3. Cobolli è stanco e cede anche il game decisivo sul proprio turno di battuta, finisce 6-3 con applausi del pubblico anche per Medvedev che in alcuni frangenti è stato ingiocabile. Una nota statistica importante: il russo finisce la sua gara senza concedere nemmeno una palla break e con l’83% di punti portati a casa con la prima di servizio.

Le parole di Medvedev

Intervistato a fine gara da SportMediaset, il russo ha dichiarato di aver giocato un buon match. “È evidente che è la prima gara del girone ,si può ancora migliorare, ci sono tante cose che si devono ancora testare”. Alla domanda sull’avversario italiano, ha spiegato che “Cobolli è stato condizionato dagli infortuni ma ha giocato una grande partita, gli faccio i complimenti”.