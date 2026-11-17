La prima volta non si scorda mai. Vale anche nel tennis, certo. All’esordio assoluto alle Atp Finals sesto italiano di sempre a riuscirci in singolare dopo Panatta, Barazzutti, Berrettini, Sinner e Musetti - Flavio Cobolli si è goduto il sogno. In una Inalpi Arena stracolma di passione e pronta a fare il proprio dovere, l’azzurro ha però ceduto in due set a Daniil Medvedev: 7-6 6-3 per il russo in 1h 25′ e appuntamento a domani, quando l’azzurro affronterà Tiafoe: vincere gli consentirebbe di sperare ancora nella qualificazione. Con l’amico di sempre Berrettini nel proprio box, Cobolli ha guardato il russo dritto negli occhi per tutto il primo set: faticando a tenere il servizio e salvando cinque palle break, ma arrivando fino al tiebreak che poi l’ex numero uno al mondo ha vinto senza troppo patire. Poi, nel secondo, le cose si sono ulteriormente complicate: Medvedev praticamene ingiocabile nei propri turni di battuta ha strappato il servizio all’azzurro nel settimo gioco e chiuso poi in scioltezza con il 76% di prima palle in campo e l’83% di punti vinti di conseguenza. Oggi, mentre Cobolli cercherà di recuperare le forze, tornerà invece in scena il girone McEnroe’: alle ore 14 Fils-Jodar, alle 20,30 Zverev-Shelton. A proposito del tedesco, appena prima del match di Cobolli ha ritirato il trofeo destinato a chi conclude la stagione da numero uno del mondo. Tornando a ieri, nel pomeriggio ha destato una splendida impressione Alcaraz, irreale nei 69 minuti durante i quali ha trattato Francis Tiafoe (8 al mondo) come un vero maestro con un apprendista: lo statunitense pareva un ragazzino alle prime armi, sballottato di qua e di là come se nulla fosse subendo un nettissimo doppio 6-2. La fasciatura al ginocchio destro non preoccupa il ragazzo di Murcia e l’obiettivo non può che essere il successo finale, traguardo che finora gli è sempre sfuggito avendo perso lo scorso anno in finale con Sinner, dopo l’eliminazione nella fase a gironi del 2024 e quella in semifinale per mano di Djokovic nel 2023.

A passare il turno puntano ancora, nel doppio, Andrea Vavassori e Simone Bolelli: sconfitti con un doppio 6-4 da Zeballos-Granollers, gli azzurri rimangono in gioco perché la formula a gironi non taglia fuori nessuno dopo la prima giornata. Restando al doppio ma volgendo lo sguardo a Indian Wells, Errani e Paolini sono state sconfitte (6-4 6-3) nell’atto conclusivo delle Wta Finals da Siniakova-Towsend.