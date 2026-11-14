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Tennis

Gli otto maestri

L’edizione delle Atp Finals sarà di alto valore tecnico ed economico tra indotto e vendita di biglietti. Nonostante l’assenza di Sinner che intanto sbarca su TikTok e presenta la nuova racchetta. Alcaraz cerca il primo trionfo, Cobolli vuole sorprendere

Marco Lombardo
Foto di gruppo degli otto finalisti durante la sfilata sul blu carpet in occasione delle Nitto ATP Finals 2026 presso Piazza San Carlo 13 Novenbre 2026 ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO // Group photo of the eight finalists during the walk along the blue carpet for the 2026 Nitto ATP Finals at Piazza San Carlo, November 13, 2026. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO
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Cobolli alle Atp Finals e Sinner su TikTok. La vigilia del torneo dei Maestri è questa, con Jannik che annuncia lo sbarco sul social e passa a Torino per presentare una nuova racchetta: speriamo finalmente che quell’attrezzo che oggi verrà mostrato al mondo, presto torni nelle sue mani. Come detto, bisognerà aspettare gennaio per esserne certi. Per fortuna allora c’è Flavio, è questo un bene per il tennis italiano, soprattutto perché mette a tacere le chiacchiere di chi, abituato negli ultimi anni a mangiare caviale,

non si accontenta più nemmeno dell’aragosta. Guardate il menù, invece: da domani sono in campo 8 dei 9 migliori del mondo, cosa volere di più? Oltre al fatto che nel doppio ci sarà la last dance della coppia Vavassori-Bolelli. E allora: passato Sinner (che ripartirà oggi) lo spettacolo resta. E non solo perché Zverev-Jodar, il primo incontro di domani, è l’antipasto di match ad altissimo livello, con Alcaraz intenzionato a conquistare un titolo che non ha mai vinto. Ma anche perché i numeri che girano attorno all’evento muovono tutto il movimento e ci garantiscono il futuro. Per dire: l’edizione 2025 ha fruttato 600 milioni di euro di indotto e di 92 di gettito fiscale, e poi c’è l’atteso nuovo record della biglietteria (292 mila l’anno scorso i tagliandi venduti in 8 giorni) che giustifica il recente sorpasso di praticanti sul calcio. Si dirà: il pallone è una cosa diversa, è questo è vero: un Sinner (e un Cobolli) per ora non ce l’ha.

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