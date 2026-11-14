Gli otto maestri

Cobolli alle Atp Finals e Sinner su TikTok. La vigilia del torneo dei Maestri è questa, con Jannik che annuncia lo sbarco sul social e passa a Torino per presentare una nuova racchetta: speriamo finalmente che quell’attrezzo che oggi verrà mostrato al mondo, presto torni nelle sue mani. Come detto, bisognerà aspettare gennaio per esserne certi. Per fortuna allora c’è Flavio, è questo un bene per il tennis italiano, soprattutto perché mette a tacere le chiacchiere di chi, abituato negli ultimi anni a mangiare caviale,

non si accontenta più nemmeno dell’aragosta. Guardate il menù, invece: da domani sono in campo 8 dei 9 migliori del mondo, cosa volere di più? Oltre al fatto che nel doppio ci sarà la last dance della coppia Vavassori-Bolelli. E allora: passato Sinner (che ripartirà oggi) lo spettacolo resta. E non solo perché Zverev-Jodar, il primo incontro di domani, è l’antipasto di match ad altissimo livello, con Alcaraz intenzionato a conquistare un titolo che non ha mai vinto. Ma anche perché i numeri che girano attorno all’evento muovono tutto il movimento e ci garantiscono il futuro. Per dire: l’edizione 2025 ha fruttato 600 milioni di euro di indotto e di 92 di gettito fiscale, e poi c’è l’atteso nuovo record della biglietteria (292 mila l’anno scorso i tagliandi venduti in 8 giorni) che giustifica il recente sorpasso di praticanti sul calcio. Si dirà: il pallone è una cosa diversa, è questo è vero: un Sinner (e un Cobolli) per ora non ce l’ha.