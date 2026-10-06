“Ho bisogno di cure per il ginocchio”: Sinner choc, salta le Atp Finals. Stagione 2026 già finita

Andrà agli archivi come una stagione nera, la peggiore della sua carriera: a causa del continuo problema al ginocchio destro, Jannik Sinner annuncia che per il 2026 non gareggerà più in nessuna competizione, comprese le Atp Finals in programma a Torino a metà novembre (dal 15 al 22) e, di conseguenza, non potrà far parte nemmeno delle finali di Coppa Davis in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna qualora avesse comunque deciso di esserci. L’annuncio arriva dallo stesso azzurro con un video sui propri canali social.

https://t.co/LC1SqFTKG8 — Jannik Sinner (@janniksin) October 6, 2026

L’annuncio di Sinner

“Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita - dichiara in un video postato sui canali social - Le finali di Torino mi hanno dato emozioni incredibili, ma devo anche pensare al futuro della mia carriera. Tornerò quando sarò al 100%, grazie per il vostro supporto”.

La scelta condivisa con lo staff

Su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà a un trattamento per un’infiammazione al ginocchio. “È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la

preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero 1 del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026”.

L’ultima gioia a Wimbledon

Che il calvario potesse essere così lungo non lo immaginava nessuno, sicuramente nemmeno lo stesso Sinner. Dopo la vittoria sulla sacra erba londinese, ecco lo stop che lo ha tenuto lontano dagli Us Open, lontano dalla tournée asiatica e, adesso, anche con uno degli appuntamenti più importanti dell’anno ovvero le Atp Finals.

Uno spiraglio di speranza era dato dall’iscrizione all’Atp di Vienna in programma a fine ottobre che, fino a poche ore fa, rappresentava sulla carta la prima apparizione sui campi da tennis di Jannik fermo ormai da luglio.

Perderà il numero 1

Logica conseguenza sarà anche il riflesso sul ranking Atp: con tutti i punti che gli verranno sottratti e Alexander Zverev sempre più vicino, è logico ipotizzare che al suo rientro, il prossimo anno, Sinner non sarà più al vertice del tennis mondiale.

“Federazione sempre al suo fianco”

“La tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico”, ha commentato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, dopo aver appreso di questo lungo stop. “È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre”.

La scelta di una terapia conservativa

Dunque, tempi lunghi, lunghissimi, per il ritorno al 100% delle condizioni fisiche di Sinner che con gli specialisti ha optato per una terapia conservativa: nessun esperto contattato e che ha visitato Jannik avrebbe proposto l’intervento chirurgico, nemmeno il luminare francese del ginocchio Sonnery-Cottet. Adesso l’azzurro dovrà lavorare in palestra, aumentare gradualmente i carichi di lavoro ma anche prendere confidenza con il terreno di gioco, logicamente sempre in allenamento e senza rischiare ricadute. Il 2027 è, ancora, lontano.