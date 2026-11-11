Il volto umano di Sinner: “Per la prima volta non ho il controllo”

Sereno, sorridente, quasi rilassato: «Come sto? Bene, e voglio giocare per altri 10-15 anni». Ecco Jannik in persona, finalmente, alla Torre Allianz di Milano per il lancio dell’iniziativa Be like Sinner. Non può più nascondere dietro i social presente e futuro: sul primo ci ha pensato Valentino Rossi con la gaffe del giorno prima («L’ho visto in hotel: mi ha detto che il ginocchio gli dà ancora un po’ fastidio»); sul secondo non dà certezze, «ho imparato ad essere paziente». Però, appunto, rassicura: «L’obbiettivo è tornare in piena forma per gli Australian Open, però devo avere fiducia di chi mi sta seguendo. Voglio durare a lungo, rientrare un mese primo o uno dopo non fa differenza». È scortato dal suo team, al suo fianco c’è Cahill, per l’ultima volta: «Se 5 anni fa mi avessero dato da firmare per i risultati raggiunti, l’avrei fatto subito dice lui -. È stata una storia meravigliosa». Si parla di valori. Eccoli.

IL 2026 «Ci sono stati momenti bellissimi, Roma e Wimbledon su tutti, Ma anche mesi non semplici: mi manca la competizione, la mia giornata per ora è palestra e simulatore d’auto».

L’INFORTUNIO «Volevamo tornare nei tornei un Usa e poi in Asia, non è stato possibile. Sono uscite notizie non giuste, lo capisco: la verità la conosciamo solo noi. Quando ho annunciato lo stop molti mi hanno scritto, Berrettini e Draper su tutti: sono amici e sanno cosa vuol dire il dolore».

IL PRESENTE «Per la prima volta non ho il controllo delle cose: non mi piace. La cosa positiva è che posso passare il tempo coi miei genitori, con la famiglia e gli amici. Quando possono: loro fanno un lavoro normale».

L’ETÀ ADULTA «La cosa di cui sono più orgoglioso è che il successo non mi ha cambiato. Certo, si matura, però per me la normalità è fondamentale».

IL CAMBIO TECNICO «Norman è simile a Cahill, accetta il modo in cui lavoriamo. Anni fa ho rivoluzionato il team, l’obiettivo ora è cambiare l’1% ogni anno, per migliorare. Darren? E’ un secondo papà, la persona a cui confidare i problemi. Resterà nei miei contatti, spero risponda». Lui conferma: «Ma non pensare di vedermi in Australia nel tuo box». Risate.

LE ATP FINALS «È importante che ci sia un italiano; Cobolli ha lavorato duro. Zverev numero uno? Si è meritato il suo sogno. E Shelton ha fatto bene a scegliere Ferrero come coach. Alcaraz? Sono contento per lui. Ma ho guardato poco, non avevo voglia».

ANTONELLI «È un po’ come me: il primo anno in F1 è stato duro, lui ha imparato per superare le difficoltà e vincere così giovane. Mi piace, è un grande: quello dei motori è l’unico sport che mi emoziona, forse un giorno mi vedrete su un’auto Scherzo! Per ora».

E ADESSO? «È andata com’è andata, stiamo cercando la via d’uscita. Poi guarderò il tennis in modo diverso, con più gioia. Voglio tornare a vivere le emozioni che mi ha dato».

Conferma Cahill: «Jannik è così: l mio compito è stato di dagli i consigli giusti, il merito è suo all’80%. Per esempio: Melbourne 2024, sotto di due set in finale gli abbiamo consigliato una tattica, lui ha fatto diversamente e ha vinto. Così anche Norman: la scelta è sua, io sono d’accordo». Un’ora precisa, basta domande. Venerdì e sabato Jannik sarà a Torino, c’è da presentare la nuova racchetta. Dopo due mesi, finalmente, ne toccherà una.