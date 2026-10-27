Jannik saluta Cahill e sceglie il nuovo coach: sarà Norman

Secondo Tom Kershaw del britannico The Times, Jannik Sinner avrebbe scelto Magnus Norman come nuovo allenatore per la prossima stagione, con Darren Cahill destinato a lasciare lo staff. Il coach svedese dovrebbe affiancare Simone Vagnozzi a partire da dicembre, durante la preparazione invernale. Norman sarebbe stato corteggiato da diversi giocatori della Top 10 nell’ultima stagione al fianco di Stan Wawrinka. Si concretizzerebbe così un’ipotesi già circolata nel 2022, quando Sinner, dopo la separazione da Riccardo Piatti, valutò anche il nome dello svedese.

Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme da parte dell’altoatesino o del suo team. Norman è noto soprattutto per il sodalizio con Wawrinka, iniziato nel 2013 e culminato nella conquista di tre titoli Slam. In precedenza aveva allenato anche Robin Söderling, accompagnandolo nel 2009-10 fino al quarto posto del ranking mondiale. Per Wawrinka, Basilea sarà l’ultimo torneo della carriera, prima dell’esibizione d’addio One Last Backhand, in programma a Ginevra il 19 dicembre.