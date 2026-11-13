Le Nitto Atp Finals tornano a Torino. Attesa per l’esordio di Flavio Cobolli

Torino è pronta per accogliere ancora una volta le Nitto Atp Finals di tennis, torneo di fine anno che riunisce i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio della stagione. Nate nel 1970 come Masters Grand Prix e ospitate a Torino dal 2021 e almeno fino al 2027 (le edizioni 2028, 2029 e 2030, che si svolgeranno certamente ancora in Italia, non hanno ancora una sede ufficiale e il ballottaggio riguarda a oggi la città della Mole e Milano), rappresentano il quinto appuntamento più prestigioso del calendario dopo i quattro tornei del Grande Slam ovvero Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open.

Il torneo adotta una formula che prevede una fase a gironi all’italiana seguita da semifinali e finale: l’edizione di quest’anno mette in palio un montepremi totale da record pari a 15,75 milioni di dollari. Il vincitore intascherà poco meno di due milioni e mezzo di euro, oltre a 1.500 punti Atp: ogni partita vinta nel girone frutta 405.000 euro, la vittoria in semifinale 1.206.500 euro.

Novak Djokovic, che quest’anno non si è qualificato, detiene il primato assoluto in singolare con 7 trofei conquistati tra il 2008 e il 2023: dopo di lui Roger Federer (6) e la coppia formata da Ivan Lendl e Pete Sampras a 5. Curiosamente, Rafa Nadal non è mai riuscito a imporsi in quello che è il torneo che segna la conclusione della stagione: un piccolo cruccio per lo spagnolo, che in carriera ha vinto 22 titolo del Grande Slam.

Jannik Sinner è il giocatore che vanta la percentuale di successo più alta di sempre (88,2%: 15 vittorie e 2 sconfitte): l’azzurro ha trionfato nelle edizioni 2024 e 2025 senza perdere neppure un set, eguagliando l’impresa riuscita solo a Ivan Lendl nel 1985-1986.

John McEnroe è il vincitore più precoce avendo trionfato nel 1978 a 19 anni, mentre Djokovic è il campione più longevo avendo vinto l’edizione 2023 a 36 anni.

L’edizione che si appresta a partire ha già fatto registrare un nuovo primato assoluto alla vigilia dell’inizio del torneo: sono infatti già stati raggiunti i 184.033 biglietti venduti, con un incremento del 3,1% (5.447 tagliandi in più) rispetto allo stesso periodo del 2025: ci si avvia quindi verso l’esaurito e nuove cifre record, grazie anche al leggero ampliamento dell’Inalpi Arena.

Gli otto ‘Maestri’ che daranno vita al torneo di quest’anno sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jódar. Tra questi, solo Zverev (2018 e 2021) e Medvedev (2020) hanno già vinto le Nitto ATP Finals.

L’azzurro Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar sono all’esordio assoluto nella competizione.

Nel torneo di doppio ci saranno per il terzo anno di fila anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quinta testa di serie: lo scorso anno sono diventati la prima coppia italiana nella storia a raggiungere le semifinali delle Finals.

Le prime partite delle Finals si disputeranno domenica, alle ore 11,30 con il debutto del doppio tra Heliövaara/Patten e Luz/Matos. Il primo incontro di singolare è invece in programma alle ore 14 e vedrà di fronte il numero 1 del mondo Alexander Zverev e lo spagnolo Rafael Jódar.